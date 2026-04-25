Tunisie: FILT 2026 - L'Indonésie, invitée d'honneur, dévoile un riche programme culturel à Tunis

L'Indonésie, invitée d'honneur de la 40e édition de la Foire internationale du livre de Tunis (FILT), présente un programme culturel diversifié du 24 avril au 3 mai 2026.

Au pavillon indonésien, le programme comprend des performances de danse traditionnelle, des rencontres littéraires et des discussions sur la culture et l'histoire du pays, ainsi que des activités pour les enfants.

Les événements phares incluent des danses traditionnelles telles que le Tari Nirmala, le Tari Mojang Priangan et le Tari Zapin Melayu, ainsi que des conférences sur la pensée de Sukarno et des échanges sur l'Islam en Indonésie. Un espace spécifique sera réservé aux enfants, avec des lectures interactives de contes du folklore indonésien et des ateliers créatifs.

Par ailleurs, des conférences sur la diplomatie indonésienne et la présentation de l'ouvrage Le Coran par l'ambassadeur Zuhairi Misrawi sont également prévues.

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Programme :

Vendredi 24 avril

Danse traditionnelle (Tari Nirmala) et prestations musicales

Rencontre : « L'Indonésie »

Hommage à l'ambassadeur Rachid Idris : « De Jakarta à Carthage »

Samedi 25 avril

Danses traditionnelles Tari Piring et Tari Lenggang Nyai et prestations musicales indonésiennes

Conférence sur la diplomatie indonésienne en Tunisie

« Dialogue paisible au bord du lac »

Dimanche 26 avril

Danse traditionnelle Tari Medley et musique indonésienne

Discussion sur les principes fondamentaux de la République d'Indonésie

Lundi 27 avril

Danse traditionnelle Tari Dayak & prestations musicales indonésiennes

Rencontre « Les Journées d'une journaliste au coeur de l'Indonésie »

Mardi 28 avril

Danse traditionnelle Tari Mojang Priangan & prestations musicales indonésiennes

Discussion sur l'Islam en Indonésie

Présentation du livre Warna-warni

Mercredi 29 avril

Danses traditionnelles Tari Piring & Tari Zapin Melayu

Rencontre : « Journées à Bali »

Jeudi 30 avril

Danse Tari Zapin Melayu & chant indonésiens

Conférence : « L'Islam dans le cadre de l'identité indonésienne et de l'humanité »

Vendredi 1er mai

Danses Tari Geol Denok & Tari Nirmala

Conférence : « Jakarta, coeur battant de l'Indonésie ».

Samedi 2 mai

Danse Tari Mojang Priangan

Espace enfants : lecture d'extraits de contes du folklore indonésien

Dimanche 3 mai

Danse Tari Dayak

Rencontre-débat : « L'esprit de l'Islam - La pensée de Sukarno autour du nationalisme, de l'humanisme et de la justice sociale ».

Présentation du livre Le Coran par l'ambassadeur Zuhairi Misrawi.