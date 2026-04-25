Tunisie: SAH cible la Mauritanie et la France pour accélérer son expansion à l'international

La Société d'articles hygiéniques (SAH) mise sur de nouveaux marchés à l'export pour soutenir sa croissance en 2026. Le groupe entend prospecter des débouchés en Mauritanie et en France, tout en développant ses exportations de produits cosmétiques vers de nouvelles destinations. La reprise des lettres de crédit pour la Libye constitue également un levier central de cette stratégie d'expansion.

Cette orientation internationale s'appuie sur des résultats déjà encourageants. Au premier trimestre 2026, les ventes à l'export ont bondi de 38,9% pour atteindre 24,5 millions de dinars, une performance attribuée en grande partie à la reprise du marché libyen. La filiale Azur Cosmétique, dont la contribution aux revenus consolidés atteint 7,8%, a progressé de 31,2%, tandis que SAH Sénégal a bondi de 47,3%, confirmant le potentiel du groupe sur le continent africain.

Sur le plan financier, les revenus individuels de SAH ont atteint 111,4 millions de dinars au premier trimestre 2026, en hausse de 8,2% par rapport à la même période en 2025. Les revenus nets consolidés du groupe s'établissent à 235 millions de dinars, contre 230,1 millions un an auparavant. Le marché local reste le socle de l'activité avec un chiffre d'affaires de 86,9 millions de dinars, en progression de 1,9%.

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L'endettement global du groupe s'élève à 295,9 millions de dinars au 31 mars 2026, en hausse de 8 millions de dinars par rapport à fin décembre 2025. Les investissements, orientés principalement vers la construction d'une unité de production à Béja, ont reculé de 34% à 2,9 millions de dinars.