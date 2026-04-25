Tunisie: FTAV - Tunisian Travel Market - Un salon dédié au tourisme local et de voisinage

La première édition du salon Tunisian Travel Market se tiendra les 5, 6 et 7 mai prochain à la Cité de la Culture à Tunis

La première édition du salon « Tunisian Travel Market » se tiendra les 5, 6 et 7 mai prochain à la Cité de la Culture à Tunis, a annoncé hier la Fédération tunisienne des agences de voyages et de tourisme (Ftav), initiatrice de l'événement en partenariat avec les acteurs du secteur.

Le salon, axé sur la promotion du tourisme local et de voisinage, réunira un nombre important d'agences de voyages, d'hôteliers et de restaurateurs, ainsi que des professionnels du secteur, aussi bien tunisiens qu'algériens et libyens.

S'exprimant en marge d'une conférence de presse tenue hier à Tunis, Mehdi Haloui, directeur général de l'Office national du tourisme tunisien (Ontt), a salué, les efforts fournis par l'ensemble des intervenants pour l'organisation de ce salon, qui se focalisera sur le tourisme intérieur et de voisinage en tant que choix stratégique et l'une des bases du développement de l'économie nationale et du développement durable.

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Il a, en outre, souligné l'importance de poursuivre le développement du tourisme tunisien dans toutes ses composantes et a réitéré l'engagement à soutenir les choix stratégiques visant à développer le secteur, notamment à travers la diversification de l'offre et la promotion des investissements.

Haloui a, par ailleurs, mis en avant l'intérêt accordé au tourisme local, qui représente entre 20 et 25 % du nombre de nuitées, ajoutant que l'objectif est de porter ce taux à 50 % à l'horizon 2035.

Le tourisme local et le tourisme de voisinage, qui mobilisent plus de la moitié des entrées de non-résidents, constituent la colonne vertébrale du tourisme tunisien, notamment en période de crise, dans la mesure où ces marchés sont moins impactés par les crises internationales, a encore souligné Haloui appelant à conjuguer les efforts de tous les intervenants afin d'améliorer les infrastructures, les liaisons entre les villes et la mise à niveau des passages frontaliers.

Le responsable a également appelé à renforcer la coordination avec les ministères et les structures spécialisées afin de simplifier les procédures relatives aux investissements touristiques.

Présentant le salon « Tunisian Travel Market » (TTM), Lotfi Brahmi, président de la commission du tourisme local au sein de la Ftav, a précisé qu'il s'agit d'un événement organisé à l'initiative de la Fédération tunisienne des agences de voyages, en étroite collaboration avec les fédérations professionnelles, notamment la Fédération tunisienne de l'hôtellerie, la Fédération interprofessionnelle du tourisme tunisien et la Fédération tunisienne des restaurants touristiques.

Il a souligné que cet événement ne constitue pas une simple manifestation conjoncturelle, mais s'inscrit dans une vision nationale ambitieuse étalée sur trois ans, visant à ancrer un rendez-vous touristique de référence aux niveaux régional et international.

La première édition sera consacrée au soutien du tourisme local et de voisinage, a indiqué la même source ajoutant que lors de la deuxième édition, le salon s'ouvrira à son environnement régional parallèlement au choix de la Tunisie comme capitale du tourisme arabe.

La troisième année sera consacrée à l'organisation d'un salon international répondant aux normes internationales, avec pour objectif de promouvoir davantage la destination Tunisie.

Cette édition a été conçue de manière à concilier l'aspect professionnel et l'ouverture au grand public. La première journée sera consacrée aux professionnels : des rencontres B2B seront organisées et des accords de partenariat seront conclus entre les professionnels tunisiens et leurs homologues algériens et libyens, a précisé Brahmi.

Une conférence professionnelle sera également organisée sur le thème : « Tourisme de voisinage : coopération et investissement ». Les deuxième et troisième journées seront ouvertes au public, avec le lancement d'offres spéciales destinées aux familles tunisiennes, un moyen d'ancrer la culture de la réservation anticipée.