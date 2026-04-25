Tunisie: Tunis veut s'imposer comme capitale permanente du livre

La 40e édition de la Foire internationale du livre de Tunis a officiellement démarré vendredi 24 avril 2026, au lendemain de son inauguration par le président de la République, Kaïs Saïed. Placée sous le signe de l'ouverture et du rayonnement culturel, cette édition se poursuivra jusqu'au 3 mai, avec une participation internationale record.

Selon le directeur de la manifestation, Mohamed Salah Kadri, le salon accueille 39 pays et 394 exposants, dont 283 étrangers, confirmant ainsi son positionnement en tant que rendez-vous majeur du livre à l'échelle régionale et internationale.

Le programme culturel se distingue par sa densité et sa diversité. Plus de 30 activités principales sont prévues, auxquelles s'ajoutent de nombreuses animations parallèles, notamment des séances de dédicaces, des présentations d'ouvrages et des rencontres directes entre auteurs et lecteurs.

Par ailleurs, une série de conférences, de débats et de colloques réunira plus de 150 experts, universitaires, intellectuels et écrivains venus de Tunisie et de l'étranger, autour de thématiques variées liées à la création, à la pensée et aux enjeux contemporains du livre.

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Une ouverture sur l'intelligence artificielle

Une attention particulière est accordée aux enfants et aux jeunes, à travers un programme dédié comprenant 216 activités organisées par 75 institutions et réparties sur sept espaces. Cette programmation conjugue promotion du livre dans sa forme traditionnelle et ouverture sur les nouvelles technologies, notamment l'intelligence artificielle.

Parmi les temps forts figure l'organisation d'un colloque international intitulé « Métiers du livre et intelligence artificielle », réunissant des spécialistes de l'édition, des technologies et des auteurs de différents horizons.

Le salon accueille également plusieurs figures littéraires de renom, dont Ibrahim Nasrallah et Saïd Khatibi, récent lauréat du Prix international de la fiction arabe, aux côtés d'un large panel d'écrivains et de penseurs.

Hommage à Ibn Rochd et ouverture aux régions

Cette édition rend hommage au philosophe Ibn Rochd à l'occasion du 900e anniversaire de sa naissance, à travers un colloque international réunissant des penseurs de plusieurs pays, notamment d'Italie, d'Espagne, du Maroc et de Tunisie.

Dans une volonté de renforcer l'inclusion territoriale, des espaces spécifiques ont été dédiés aux différentes régions du pays, afin d'élargir la participation du public et de promouvoir un accès plus large à la culture.

À travers cette édition, les organisateurs ambitionnent de faire de la Tunisie une véritable capitale du livre, en consolidant son rôle de plateforme culturelle ouverte sur le monde et en phase avec les évolutions technologiques.