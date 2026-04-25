Tunisie: Le journaliste Zied El Heni placé en garde à vue

24 Avril 2026
La Presse (Tunis)

Le parquet près le tribunal de première instance de Tunis a ordonné, ce vendredi 24 avril 2026, la mise en garde à vue du journaliste Zied El Heni, à l'issue de son audition, pour des faits d'atteinte à autrui via les réseaux publics de communication, selon une source judiciaire citée par l'Agence Tunis Afrique Presse (TAP).

Selon la même source, le parquet avait auparavant chargé la brigade centrale de lutte contre les crimes liés aux technologies de l'information et de la communication, relevant de la Garde nationale à El Aouina, d'ouvrir une enquête judiciaire à l'encontre de l'intéressé. Il lui est reproché des déclarations jugées offensantes à l'égard de magistrats, qu'il aurait qualifiés de "criminels", ainsi que des propos considérés comme menaçants.

Dans un communiqué publié le même jour, le Syndicat national des journalistes tunisiens a indiqué avoir suivi l'audition de Zied El Heni par l'intermédiaire d'un avocat mandaté par ses soins. Selon la défense, le journaliste est poursuivi en vertu de l'article 86 du Code des télécommunications.

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Le syndicat a appelé à sa libération immédiate et sans condition, exhortant les autorités à privilégier l'application du décret-loi 115 relatif à la liberté de la presse dans les affaires d'opinion, plutôt que de recourir à des textes jugés plus répressifs, tels que le décret-loi 54 et le Code des télécommunications.

Pour rappel, l'article 86 du Code des télécommunications prévoit une peine d'emprisonnement de un à deux ans ainsi qu'une amende pour toute personne reconnue coupable d'atteinte à autrui ou de diffamation via les réseaux publics de communication.

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