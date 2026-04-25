Tunisie: Mohamed Ali Nafti reçoit l'ambassadeur d'Azerbaïdjan à Tunis

M. Mohamed Ali Nafti, ministre des Affaires Etrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'Etranger, a reçu aujourd'hui, 24 avril 2026, au siège du ministère, M. Tural Rzayev, Ambassadeur de la République d'Azerbaïdjan auprès de la République Tunisienne, avec résidence à Alger.

Le ministre a salué le caractère cordial des relations d'amitié entre la Tunisie et l'Azerbaïdjan, tant au niveau bilatéral qu'au sein des organisations régionales et internationales, affirmant la volonté de la partie tunisienne de les renforcer davantage dans divers domaines, notamment en ce qui concerne les échanges commerciaux et les flux touristiques, ainsi que la coopération dans les secteurs de l'énergie, de l'enseignement supérieur et de la culture.

De son côté, l'Ambassadeur d'Azerbaïdjan a exprimé la volonté de son pays de consolider les liens d'amitié et les relations de coopération avec la Tunisie dans les domaines d'intérêt commun, à travers le développement du cadre juridique et la participation aux manifestations économiques organisées dans les deux pays.