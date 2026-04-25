Tunisie: Mohamed Ali Nafti reçoit l'ambassadeur d'Azerbaïdjan à Tunis

24 Avril 2026
La Presse (Tunis)

M. Mohamed Ali Nafti, ministre des Affaires Etrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'Etranger, a reçu aujourd'hui, 24 avril 2026, au siège du ministère, M. Tural Rzayev, Ambassadeur de la République d'Azerbaïdjan auprès de la République Tunisienne, avec résidence à Alger.

Le ministre a salué le caractère cordial des relations d'amitié entre la Tunisie et l'Azerbaïdjan, tant au niveau bilatéral qu'au sein des organisations régionales et internationales, affirmant la volonté de la partie tunisienne de les renforcer davantage dans divers domaines, notamment en ce qui concerne les échanges commerciaux et les flux touristiques, ainsi que la coopération dans les secteurs de l'énergie, de l'enseignement supérieur et de la culture.

De son côté, l'Ambassadeur d'Azerbaïdjan a exprimé la volonté de son pays de consolider les liens d'amitié et les relations de coopération avec la Tunisie dans les domaines d'intérêt commun, à travers le développement du cadre juridique et la participation aux manifestations économiques organisées dans les deux pays.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.