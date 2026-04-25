Afrique: Basket - Conference Sahara à Rabat - Bal - Le CA bien nanti

Renforcé par trois joueurs étrangers, le CA aura à se surpasser pour réussir à se positionner parmi les quatre premiers en vue des play-offs en mai.

Le jour J arrive pour le CA qui commence dès aujourd'hui sa participation au BAL à Rabat. Le CA défiera, lors de son premier match aujourd'hui (16h00), les Sénégalais de l'AS Ville de Dakar, une équipe athlétique avec une taille moyenne élevée et des traditions ancrées du basket sénégalais. Un match-clé qui, en cas de victoire, ouvrira grandes les portes de qualification aux play-offs prévus en mai.

Le CA évoluera dans cette conférence Sahara avec des équipes reconnues et bien renforcées pour ce rendez-vous, telle qu' Al Ahly, le Fus Rabat( club organisateur), JCA Kings et les Nigérians de Maktown Flyers. Il suffit de gagner deux matches pour atteindre l'objectif de qualification aux play-offs. Même si du côté clubiste, on vise plus que deux matches à gagner. Sans grande expérience continentale, le CA part avec un groupe expérimenté de joueurs comme Abada, Channoufi, H'didane qui ont déjà joué au plus haut niveau africain avec d'autres clubs dans le passé.

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Les dirigeants clubistes ont réussi à renforcer les rangs du cinq clubiste par des joueurs solides et de métier pour ce rendez-vous, à l'image de Jesse Jones, Aminu Mohamed et Drew Cissé. De plus, Antonio Perez sera assisté par un entraîneur confirmé en la personne de Vasco Curado, ex-entraîneur du CA et d'autres clubs tunisiens et actuel entraîneur du SN. Après le revers surprenant en championnat, le CA tentera de sauver sa saison en réalisant un beau parcours au BAL.

Ce ne sera pas si facile avec un niveau relevé des adversaires et un rythme infernal de matches à disputer. Les équipiers de Marnaoui sont prévenus, ils ont le devoir de briller et d'assurer leur présence aux play-offs. Il suffit d'y croire et de jouer sérieusement.