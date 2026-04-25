Tunisie: Le CAB joue face à l'EST dimanche 6.027 billets seulement à vendre !

Un quota jugé insuffisant par les supporters cabistes.

L'équipe cabiste, qui connaît un regain de forme ces derniers temps, a réussi à « ramener» de plus en plus de monde au Stade 15-Octobre. C'est ainsi qu'une réunion de travail regroupant les parties concernées a eu lieu, mercredi dernier, au siège du gouvernorat pour décider des mesures de sécurité à prendre afin que le sommet de dimanche entre le CAB et l'EST se déroule dans les meilleures conditions. Il a été décidé de ne mettre, entre autres précautions, à la disposition du public local que 6.027 billets.

Un nombre jugé insuffisant par les supporters «jaune et noir», pour un tel rendez-vous. Un engouement né de la qualification du CAB aux quarts de finale de la Coupe... A cette occasion, les responsables cabistes ont fixé le prix des billets comme suit:

Pelouse: 20dt

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Virages: 20dt

Espace familial: 20dt

Gradins: 50dt

Tribune d'honneur: 150dt

Fellahi reprend avec les Séniors

Tout le monde, dans l'entourage du public cabiste, se demandait où est passé l'attaquant du CAB Youssef Fellahi. Le joueur algérien en question était blessé et relégué avec les Espoirs avec lesquels il avait pris un carton rouge récemment. Il doit donc encore patienter pour retrouver une place avec l'équipe première. Toutefois, il a repris les entraînements avec le groupe...

Salah Challouf: un hommage mérité!

Le comité directeur provisoire, reconnaissant envers les joueurs qui ont porté le maillot «jaune et noir» et qui ont laissé leur empreinte à jamais gravée dans le palmarès du club, vient de rendre hommage à l'ex-Cabiste international Salah Challouf.

La cérémonie a été organisée au Stade 15-Octobre devant un public très enchanté juste avant le coup d'envoi du match de Coupe contre le CSMsaken. Une distinction largement méritée!

Hand : la fin du rêve de l'accession!

L'équipe cabiste de handball ne rejoindra pas l'élite la saison prochaine. En effet, après avoir caressé ce rêve en Super play-off, les handballeurs du CAB viennent de perdre le match qu'il fallait gagner contre la JS Chihia à Bizerte même ( 20- 21). La dernière rencontre face à El Menzah constituera une simple formalité. Le public bizertin dit merci à cette sympathique équipe qui lui a donné des sensations cette saison. Espérons que ce n'est que partie remise...

Sabri Lamouchi serait là!

Nous avons appris, de source proche du club nordiste, que l'entraîneur national Sabri Lamouchi effectuerait le déplacement au Stade 15-Octobre pour assister au match CAB- EST de dimanche.