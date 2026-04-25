Tunisie: Académie militaire de Fondouk Jedid - La Défense mise sur les meilleurs bacheliers à l'horizon 2030

Les journées d'information organisées par le ministère de la Défense nationale au profit des conseillers en information et en orientation scolaire et universitaire du ministère de l'Éducation ont pris fin, vendredi, à l'Académie militaire de Fondouk Jedid, gouvernorat de Nabeul.

À cette occasion, les conseillers ont assisté à des présentations détaillées sur les modalités de candidature, les procédures d'inscription en ligne via le site du ministère et les différentes phases des concours. Un éclairage particulier a été apporté aux critères d'évaluation retenus, notamment la moyenne obtenue au baccalauréat, les aptitudes physiques et les dispositions psychologiques des candidats.

Ils ont également été informés, de manière détaillée, du système de formation en vigueur au sein de l'Académie militaire de Fondouk Jedid, afin de disposer de données précises, actualisées et fiables. Ces éléments leur permettront d'assurer une meilleure orientation des élèves intéressés par une carrière militaire, en les accompagnant de manière plus éclairée dans leurs choix académiques et professionnels.

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Le Colonel-major, Abdeljabbar Jmam, commandant de l'Académie a indiqué que cet établissement, souvent surnommé « la mère des écoles », est le premier établissement d'enseignement supérieur militaire créé après l'indépendance, en 1966.

Il a précisé que la mission principale de l'Académie consiste à former des officiers destinés à servir au sein du ministère de la Défense nationale, mais également dans d'autres départements, notamment les ministères de l'Intérieur, de la Justice et des Finances, en plus de certains pays frères et amis, dans le cadre de conventions de coopération, a-t-il ajouté.

S'agissant du cursus, le Colonel-major a expliqué que la formation s'étend sur une période de cinq ans et s'articule autour de quatre filières principales. Elle est sanctionnée par l'obtention du diplôme national de mastère dans des spécialités variées -- sciences militaires, sciences juridiques et de gestion ou encore ingénierie -- ainsi que par l'attribution du grade d'officier, marquant l'aboutissement d'un parcours académique et professionnel rigoureux.

L'élève-officier y bénéficie d'une formation universitaire, militaire, physique et surtout civique et morale, visant à développer sa personnalité et à le préparer à assumer des responsabilités de commandement, de communication et de gestion de crise au sein de l'institution militaire, a-t-il soutenu.

Il a, par ailleurs, fait noter que l'Académie militaire de Fondouk Jedid est la première institution d'enseignement militaire supérieur à avoir obtenu, en 2025, la certification qualité ISO 21001.

Dans ce cadre, a-t-il souligné, l'Académie ambitionne de moderniser ses programmes de formation, notamment à travers l'introduction de technologies de pointe et des outils de l'intelligence artificielle dans ses cursus dès l'année prochaine.

De son côté, le colonel-major Samir Khemiri, directeur de l'enseignement supérieur militaire et de la recherche scientifique au ministère de la Défense, a souligné que les journées d'information organisées au sein des différents établissements universitaires militaires ont permis aux conseillers d'acquérir une connaissance approfondie et actualisée du système de formation.

Il a précisé que ces rencontres visent à doter les conseillers des outils et des informations nécessaires pour mieux accompagner les futurs bacheliers dans leurs choix d'orientation, en leur présentant de manière claire les perspectives offertes par une carrière militaire et en les incitant à s'y engager en toute connaissance de cause.

Ces journées, a-t-il relevé, ont pour objectif prioritaire d'attirer les meilleurs profils parmi les nouveaux bacheliers, en cohérence avec la vision stratégique du secteur de l'enseignement supérieur militaire à l'horizon 2030, placée sous le signe de la qualité et de l'excellence. Cette orientation vise à renforcer le niveau de recrutement et à garantir la formation d'une élite capable de répondre aux exigences croissantes des institutions militaires.

Il a ajouté que le ministère de la Défense nationale s'inscrit pleinement dans le système national d'éducation et de formation, en veillant à assurer la cohérence de ses programmes avec les orientations académiques nationales. Parallèlement, il oeuvre à renforcer son ouverture sur son environnement, tant au niveau national qu'international, tout en s'adaptant en permanence aux mutations et aux exigences des domaines en lien avec l'enseignement et la formation militaires.

Dans ce cadre, le ministère s'emploie à harmoniser les programmes et les cursus de formation avec les standards nationaux et internationaux en vigueur, tout en poursuivant ses efforts d'adaptation continue afin de suivre les évolutions du secteur et de répondre aux exigences des normes et référentiels actuels.

Le Colonel-major a rappelé que la majorité des établissements d'enseignement supérieur militaire en Tunisie ont obtenu la certification ISO 21001, ajoutant que le processus d'accréditation des programmes de formation est actuellement en cours.

À noter que le lancement de ces journées d'information a eu lieu mardi à l'Académie navale de Menzel Bourguiba, gouvernorat de Bizerte. Le programme s'est poursuivi mercredi avec une visite de l'École de l'aviation à Borj El Amri, puis jeudi à l'École militaire de santé à Bab Saadoun.

Cette initiative, la troisième du genre, vise à permettre aux conseillers d'orientation de transmettre une information fiable aux élèves et à contribuer à l'attraction de jeunes compétences à fort potentiel scientifique vers les institutions militaires.