Tunisie: La BEI affiche sa confiance et veut accélérer la cadence au pays

Le directeur de la coopération pour la région Moyen-Orient et Afrique du Nord à la Banque Européenne d'Investissement (BEI), Ulrich Brunnhuber, a exprimé sa satisfaction quant au niveau de la coopération existant, entre la BEI et la Tunisie, et les progrès enregistrés dans la mise en oeuvre des projets.

Il a souligné, à cette occasion, la disposition de la banque à intensifier davantage la coordination entre les deux parties afin de renforcer l'efficacité de l'exécution du portefeuille de projets et de contribuer à la réalisation des objectifs escomptés.

Cette déclaration a été faite lors d'une réunion de travail tenue hier jeudi au siège du ministère de l'Économie et de la Planification, consacrée au suivi du portefeuille des projets de coopération avec la Banque européenne d'investissement, en présence du ministre de l'Économie et de la Planification, Samir Abdelhafidh, et d'une délégation de la banque ainsi que de la directrice du bureau de la banque à Tunis, Anna Barone, selon un communiqué publié, vendredi par le ministère.

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Le ministre a, à cette occasion, souligné l'importance de cette rencontre et l'opportunité qu'elle offre pour évaluer l'état d'avancement de la réalisation des projets auxquels la banque contribue au financement, en plus de renforcer la coordination et intensifier les efforts afin de garantir leur achèvement dans les meilleures conditions et dans les délais impartis.