Tunisie: Le pays valorise son potentiel agroalimentaire au salon Macfrut 2026

La Tunisie a renforcé sa présence sur la scène agroalimentaire internationale à l'occasion de Macfrut 2026, tenu du 21 au 23 avril au Rimini Expo Centre. Ce rendez-vous de référence pour la filière des fruits et légumes a réuni des acteurs économiques, institutionnels et industriels venus de plus de cinq continents.

Représentée notamment par le directeur du bureau de FIPA-Tunisia à Milan, la participation tunisienne s'est distinguée par la présence d'entreprises dynamiques opérant dans la production, la transformation et l'exportation de produits agricoles. Parmi elles figuraient Best Fruits Farmers, Kevoo, Beni Ghreb SARL et Rose de Sable, illustrant la diversité d'une offre couvrant les fruits frais, les produits biologiques et les spécialités à forte valeur ajoutée, en conformité avec les standards internationaux.

Un positionnement stratégique au sein du Pavillon Afrique

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La délégation tunisienne a exposé au sein du Pavillon Afrique, organisé par Agence Italienne pour la Coopération au Développement. Ce pavillon a rassemblé plusieurs bureaux internationaux de l'agence, dont celui de Tunis, et a proposé une programmation axée sur des focus régionaux et des panels thématiques consacrés à l'agroécologie, au développement rural et aux mécanismes de financement du développement durable, notamment dans le cadre du Piano Mattei.

En marge de l'événement, le directeur de l'AICS, Marco Riccardo Rusconi, a souligné que Macfrut constitue une plateforme concrète de convergence entre coopération au développement et internationalisation des filières agricoles. De son côté, le président du salon, Patrizio Neri, a mis en avant la dimension globale de la manifestation et son rôle de hub d'innovation et de rencontres B2B au service du secteur agroalimentaire.

De nouvelles opportunités de partenariat

Les échanges tenus en marge du salon ont permis d'identifier de nouvelles opportunités de coopération entre opérateurs tunisiens et italiens, notamment dans les domaines de l'export, de la transformation agroalimentaire et du développement de filières durables.

Cette participation a également offert l'opportunité au représentant de FIPA-Tunisia à Milan de renforcer ses contacts avec des partenaires institutionnels et professionnels italiens, en vue de les mobiliser autour du Tunisia Investment Forum 2026, considéré comme un rendez-vous stratégique pour l'attractivité économique du pays.

Au-delà de la promotion sectorielle, la présence tunisienne à Macfrut 2026 s'inscrit dans une démarche plus large visant à positionner la Tunisie comme une destination attractive pour l'investissement et un partenaire clé dans le développement de chaînes de valeur agroalimentaires durables à l'échelle euro-africaine.