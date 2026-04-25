Afrique: Gafsa - Archéologie expérimentale - L'expertise espagnole au service des créateurs

À Gafsa, la pierre de silex ne raconte plus seulement le passé, elle sculpte l'avenir. Sous l'oeil expert de l'archéologue espagnol Marco Plà Venturoli, le Centre de design de la région se transforme en un laboratoire à ciel ouvert où l'héritage capsien fusionne avec la mode contemporaine.

Entre les sites historiques d'El Magtaâ et les ateliers de création, artisans et jeunes créateurs s'approprient des gestes millénaires pour donner naissance à une joaillerie d'exception, prouvant que le patrimoine tunisien est un gisement inépuisable d'innovations et de développement économique.

Sous l'égide du programme « Tunisie Créative », l'expert espagnol Marco Plà Venturoli anime une session de formation inédite dédiée à la taille du silex et à la création de bijoux artisanaux, valorisant ainsi l'héritage de la civilisation capsienne.

Dans une démarche alliant préservation du patrimoine et innovation artisanale, le Centre de Design de Gafsa, relevant de la Délégation régionale de l'artisanat, a accueilli une série d'ateliers spécialisés.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Cette initiative vise à redonner vie à la civilisation capsienne en transformant le silex, matériau emblématique de la Préhistoire, en accessoires de mode et bijoux de luxe.

Une expertise internationale pour un patrimoine local

Ces ateliers sont encadrés par l'expert espagnol en archéologie expérimentale, Marco Plà Venturoli. Cette collaboration s'inscrit dans le cadre du projet « Tunisie Créative », piloté par l'Organisation des Nations unies pour le développement industriel (Onudi) en partenariat avec l'Office national de l'artisanat (ONA).

L'objectif est double : permettre aux participants -- étudiants, artisans et spécialistes du patrimoine -- de maîtriser les techniques ancestrales de taille du silex, tout en les adaptant aux exigences du design moderne pour créer des pièces uniques, à la croisée de l'authenticité et de l'innovation.

Un programme immersif entre sites archéologiques et design

La formation ne se limite pas aux murs du centre de design. Les participants bénéficient d'une immersion directe sur le terrain, notamment sur le site archéologique d'« El Magtaâ » et dans la réserve de Jebel Orbata, lieux chargés d'histoire où la matière première trouve tout son sens.

Le public ciblé touche les artisans bijoutiers, porteurs de projets innovants, créateurs de startups et experts en archéologie, avec pour objectifs pédagogiques la maîtrise des techniques de façonnage et de polissage du silex et l'appui à la création de micro-entreprises artisanales.

Cette session représente une opportunité majeure pour transformer notre héritage archéologique en un levier de développement économique durable pour la région de Gafsa.