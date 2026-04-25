Tunisie: 40e édition de la FILT - Une édition anniversaire attendue

Hier, c'était l'inauguration officielle, aujourd'hui, les portes s'ouvrent pour le public, toujours nombreux, toujours enthousiaste. À l'occasion de sa 40e édition, la Foire internationale du livre de Tunis, qui se poursuit jusqu'au 3 mai 2026, a lieu comme à l'accoutumée, au Parc des expositions du Kram avec une programmation tout aussi riche et éclectique avec pas moins de 37 pays présents.

L'événement tend à consolider le rôle du livre et sa valorisation. Les ouvrages, éternel carrefour de nombreux héritages culturels, de questionnements contemporains et d'horizons ouverts sur le monde.

Pour cette édition symbolique, la FILT valorise l'identité culturelle dans une époque, génératrice de mutations continues à l'échelle mondiale. Une décision qui traduit la volonté de penser ensemble la continuité des savoirs et les nouvelles technologies qui redéfinissent aujourd'hui les pratiques éditoriales et la pérennité du livre.

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Pendant l'ouverture, l'art occupe une place centrale avec l'exposition attendue «Le rythme des lettres», consacrée à la calligraphie tunisienne. Son contenu retrace quatorze siècles d'évolution entre héritage maghrébo-tunisien et création contemporaine. Un hommage particulier sera rendu le lendemain à Nja Mahdaoui, un pionnier de la calligraphie, qui signe également l'affiche officielle de cette 40e édition.

L'Indonésie, invitée d'honneur de cette édition, propose un programme culturel spécifique tout au long de la manifestation, dans l'enceinte de son pavillon bien visible. Plusieurs pays seront également représentés, parmi lesquels la France, la Chine, la Russie, l'Espagne, l'Italie, la Belgique, la Pologne et la Suède.

Parmi les prochains rendez-vous majeurs, un colloque international sera consacré à la pensée d'Ibn Rochd (Averroès), à l'occasion des 900 ans de sa naissance. Des chercheurs et philosophes de Tunisie, du Maroc, d'Italie et d'Espagne échangeront leurs regards sur l'actualité et la sauvegarde de la pensée rationnelle.

Dans une perspective tournée vers l'avenir, la Filt organisera une rencontre internationale dédiée aux métiers du livre face à l'intelligence artificielle. Édition, traduction, diffusion et droits d'auteur seront au coeur des débats autour des bouleversements provoqués par ces nouvelles technologies.

Le programme s'enrichit aussi de plusieurs tables rondes portant sur le roman et le cinéma en Tunisie, la traduction, la littérature jeunesse ou encore les nouvelles pratiques de lecture chez l'enfant. Autant d'espaces de réflexion pensés pour toucher un public large et intergénérationnel.

L'espace jeunesse constitue cette année un pilier important de la foire avec 216 activités réparties sur 7 espaces, portées par 75 institutions. Au menu : lectures animées, ateliers créatifs, théâtre, musique, cinéma, activités numériques et animations pédagogiques, dans une démarche qui mêle apprentissage et plaisir de lire.

En franchissant le cap de ses quarante ans d'existence, la Foire internationale du livre de Tunis confirme son statut de rendez-vous incontournable du paysage cuturel arabe et méditerranéen, où le livre reste un espace essentiel de pensée, de transmission et d'ouverture.