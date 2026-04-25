Maroc: « K1 » - Quand le polar marocain joue dans la cour des grands

La série «K1» diffusée sur 2M vient tout juste de boucler son quatrième épisode sur les huit annoncés. L'intérêt qu'elle suscite ne fait qu'augmenter. Programmé en prime time, ce nouveau rendez-vous s'affirme peu à peu comme l'une des tentatives les plus sérieuses de la fiction marocaine de ces dernières années. C'est là une première mise en bouche, un tour d'horizon qui sera complété par une analyse plus poussée au fil des épisodes et des rebondissements.

Dès qu'on lance le premier épisode, le perfectionnisme de Noureddine Lakhmari crève l'écran. Il y a un soin du détail, une précision dans le cadrage et une attention à l'atmosphère qui ne trompent pas : on est face à quelqu'un qui ne laisse rien au hasard. Chaque plan semble avoir été mûrement réfléchi, agencé avec rigueur, et le résultat visuel évoque sans mal les grandes heures des séries policières qu'on regarde à l'étranger. Par instants, on se surprendrait presque à se croire devant une production américaine, sauf que l'âme marocaine reste bien là, bien vivante, notamment grâce à une manière de raconter qui colle parfaitement aux réalités du pays aujourd'hui.

Cette ambition, on la retrouve aussi dans l'ADN même du projet. « K1 » suit une unité spéciale de la police judiciaire, chapeautée par le commissaire Aziz Lamrani (Rachid El Ouali) et la procureure Nadia El Ouazzani (Fatima Zahra Jaouhary). Leur quotidien ? Des dossiers lourds, entre grand banditisme et circuits de blanchiment. La narration fait des allers-retours entre le coeur des enquêtes et ce qui se trame dans la vie privée de chacun, avec une sensibilité particulière pour les cas de conscience et ce que le métier oblige à sacrifier. L'idée, clairement, c'est de conjuguer l'efficacité du thriller avec une vraie épaisseur humaine, de nous faire voir ce qui se cache «derrière l'uniforme», comme le disent les créateurs.

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Côté mise en scène, on retrouve un trio aux commandes : Noureddine Lakhmari, Yasmine Benkirane et Hicham Ayouch. Et pour l'écriture, c'est un vrai travail d'atelier, avec plusieurs plumes autour de la table, notamment Jaouad Lahlou et Aicha Jabbour. Cette manière de bosser ensemble est perçue à travers la cohérence globale du récit. Tout est fait pour monter la pression petit à petit, épisode après épisode. Et honnêtement, dès les premiers épisodes, on tient déjà les bases d'une intrigue qui a de la gueule, portée par une narration qui sait où elle va et qui reste crédible.

L'esthétique de la série conforte ce désir de jouer dans la cour des grands, sans pour autant renier ses origines. Le Maroc qu'on voit à l'antenne, c'est un Maroc d'aujourd'hui : moderne, réaliste, proche de ce qu'on vit au quotidien. C'est exactement ce qu'avait promis l'équipe créative : une image qui parle au public local. Et c'est peut-être là que « K1 » tape le plus juste : dans cet équilibre entre une facture technique très léchée, quasi internationale, et un enracinement profond dans le paysage marocain.

Fidèle à ses bonnes habitudes, Noureddine Lakhmari a aussi misé sur un casting qui fait mouche. On y croise Rachid El Ouali, Youssef El Arabi, Imane Wassila, Abderrahman Oukkour, Hajar El Hamidi, Ayoub Missioui, Fatima Zahra Jaouhary, Sara Perles, Hafssa Tayeb, Dizzy DROS, Youssef Kerkour et Driss Roukh. Un mélange savant entre des figures qu'on ne présente plus et des talents plus frais, ce qui donne à la distribution une palette de caractères assez large. Autant de pistes possibles pour les développements futurs.

Et ces personnages, dès ces premiers épisodes, accrochent. Ils sont attachants et se complètent. Chaque tempérament a sa couleur propre, ce qui soude la dynamique du groupe et laisse présager une évolution intéressante des relations. Au passage, on saluera la présence remarquée d'Imane Wassila.

Cela dit, il faut mettre un coup de projecteur particulier sur Rachid El Ouali. Sa prestation est d'une justesse et d'une maîtrise assez bluffantes. Il a cette allure, cette intensité tranquille qu'on prête aux grands commissaires des séries internationales. Il impose son personnage sans forcer, et du coup, toute la mécanique de la série gagne en crédibilité. Franchement, sa maîtrise du rôle et son savoir-faire méritent qu'on les souligne, parce qu'ils donnent une bonne part de son identité à «K1».

Pour finir, ce qui transpire de «K1», c'est aussi l'investissement personnel de Noureddine Lakhmari, son amour du travail bien fait et de la création audiovisuelle. Cette exigence, on la devine dans les petits détails, dans le jeu des acteurs qu'il a su diriger, dans la patte visuelle et dans une narration qui tient la route. Au bout de ces premiers épisodes, le sentiment qui domine, c'est qu'on a affaire à un projet ambitieux, propre et réfléchi, taillé pour pousser les productions marocaines un cran plus haut.

Pour l'instant, «K1» donne l'impression d'être une série prometteuse, capable de marier les codes internationaux à une identité bien locale. Une oeuvre à garder à l'oeil, et qui pourrait bien compter dans l'histoire encore jeune de la fiction policière marocaine.