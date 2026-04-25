Maroc: Le SIAM, une vitrine de l'excellence de l'agriculture marocaine

Le Salon international de l'agriculture au Maroc (SIAM) constitue une vitrine de l'excellence et du dynamisme de l'agriculture marocaine, a affirmé, mardi à Meknès, la ministre française de l'Agriculture, de l'Agro-alimentaire et de la Souveraineté alimentaire, Anne Genevard.

S'exprimant lors de l'ouverture de la réunion du Comité mixte agricole France-Maroc, organisée en marge de la 18ème édition du SIAM, Mme Genevard a indiqué que "le salon est devenu, au fil des années, plus qu'un rendez-vous professionnel, une véritable vitrine de l'excellence et du dynamisme de l'agriculture marocaine".

Elle a souligné que la tenue de ce comité mixte revêt une dimension stratégique particulière dans la perspective de la rencontre à haut niveau qui réunira prochainement les gouvernements des deux pays pour traiter de l'ensemble de la coopération bilatérale institutionnelle, rapporte la MAP.

Dans ce contexte, Mme Genevard a expliqué que la réunion vise à dresser un bilan des avancées réalisées depuis 2024 dans des domaines aussi essentiels que la gestion de l'eau, l'enseignement agricole ou la santé animale, et à identifier les ajustements nécessaires pour approfondir encore la coopération franco-marocaine.

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Il s'agit, en outre, d'ouvrir de nouveaux champs d'action pour 2026 et 2027 en s'appuyant sur l'intelligence collective des administrations et des professionnels des deux parties, a-t-elle ajouté.

Pour sa part, le ministre de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Ahmed El Bouari, a noté que la relance du comité mixte doit s'accompagner d'une dynamique d'échanges entre les institutions, afin d'assurer un suivi régulier et opérationnel des engagements pris. Il a, à ce titre, mis en exergue la nécessité de renforcer les partenariats entre les filières professionnelles, précisant que les initiatives engagées dans le cadre du SIAM 2024 et consolidée en 2025 doivent être amplifiées en mettant l'accent sur des projets concrets, créateurs de valeur et intégrant pleinement les exigences de durabilité.

"Dans un contexte marqué par les contraintes climatiques et la rareté des ressources, notamment hydriques, il est essentiel de mutualiser nos expertises en matière d'innovation, de gestion des intrants, et de valorisation des ressources locales", a poursuivi M. El Bouari, appelant à consolider la coopération en matière de sécurité sanitaire et de fluidité des échanges.

Parallèlement, le ministre a rappelé l'impulsion remarquable qu'a connue la relation bilatérale France-Maroc depuis 2024, relevant que l'année 2025 a constitué, à cet égard, une "réussite significative", marquée par un plus fort rapprochement des institutions, territoires et filières professionnelles des deux pays.