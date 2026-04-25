Maroc: Sofia Lamssadaq soutient avec brio sa thèse de doctorat

24 Avril 2026
Libération (Casablanca)

La Docteure Sofia Lamssadaq a brillamment soutenu sa thèse de doctorat le samedi 18 avril 2026 à l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers de Casablanca. Ses travaux, portant sur le contrôle intelligent des convertisseurs multiniveaux connectés au réseau pour la stabilité des réseaux électriques intelligents, ont été salués par un jury de huit éminents professeurs-chercheurs.

Face à un jury exigeant et spécialisé, la chercheuse a su défendre ses résultats avec rigueur, confiance et maîtrise, faisant de cette séance un riche échange académique. Ses efforts ont été couronnés par la mention Très Honorable avec félicitations, assortie d'une recommandation de publication -- une reconnaissance qui témoigne de l'excellence de ses travaux.

La cérémonie, qui a réuni plusieurs générations dans une atmosphère chaleureuse et festive, restera une belle journée pour la famille académique marocaine.

Toute la rédaction de Libération adresse ses plus vives félicitations au Docteure Sofia Lamssadaq, et lui souhaite une carrière scientifique aussi brillante que prometteuse.

Lire l'article original sur Libération.

Tagged:
Copyright © 2026 Libération. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.