Maroc: Coup d'envoi du 10ème Grand Prix Moulay El Hassan de para-athlétisme

Le coup d'envoi de la 10è édition du Grand Prix Moulay El Hassan de para-athlétisme a été donné, jeudi au Stade Olympique de Rabat, avec la participation de plus de 500 athlètes venus de 58 pays, dont 70 marocains.

Organisée sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, cette édition, qui se poursuit jusqu'au 25 avril, s'inscrit dans le cadre des Grands Prix du World Para Athletics.

Cet événement, organisé en partenariat avec le ministère de l'Éducation Nationale, du Préscolaire et des Sports, sous l'égide du World Para Athletics, connaît la participation d'athlètes de l'élite mondiale qui visent à réaliser les minima qualificatifs pour les Jeux paralympiques de Los Angeles 2028.

Intervenant lors de la cérémonie d'ouverture, le président de la Fédération Royale Marocaine des Sports pour Personnes en Situation de Handicap, Hamid El Aouni a souligné que ce Grand Prix constitue une étape majeure pour promouvoir les valeurs humaines, précisant que ce rendez-vous sportif reflète l'engagement ferme du Maroc en faveur d'un sport inclusif et accessible à tous.

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« Cet événement ne se limite pas à une simple compétition sportive, mais porte un message fort que le Maroc est résolument engagé dans la promotion du sport pour les personnes en situation de handicap », a-t-il affirmé.

Il a noté que cette manifestation « représente une étape essentielle vers les Jeux paralympiques de Los Angeles 2028, où chaque fraction de seconde et chaque centimètre constituent un pas de plus vers la réalisation de ce rêve ».

Dans une déclaration à la MAP, le président du World Para Athletics, Paul Fitzgerald a affirmé que cette 10è édition est susceptible de permettre aux athlètes de réaliser des résultats positifs.

Il a ajouté que tous les sportifs méritent considération et éloges, soulignant que la présence d'un si grand nombre de pays reflète l'importance croissante de ce meeting sur la scène internationale.

Il a exprimé son souhait de voir cette édition enregistrer de nouveaux records, tant au niveau régional que mondial.

Cet événement sportif de grande ampleur mobilise environ 100 arbitres, 100 organisateurs, 150 bénévoles et 15 professionnels de santé, tandis que le programme de cette édition comprend environ 120 épreuves.

Le Maroc avait dominé le tableau des médailles de la 9è édition, qui s'était tenue du 24 au 26 avril 2025 au Grand Stade de Marrakech, avec un total de 36 médailles (10 en or, 14 en argent et 12 en bronze), devançant le Kenya (26 médailles) et l'Arabie saoudite (14 médailles).