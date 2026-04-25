Maroc: Nouvelle édition du Trophée International Mohammed VI de Polo

24 Avril 2026
Libération (Casablanca)

Sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, la Fédération Royale Marocaine de Polo organise la 6è édition du Trophée International Mohammed VI de Polo, du 04 au 10 mai 2026 au Club Polo de la Garde Royale à Souissi à Rabat et au "PGH La Palmeraie Polo Club" à Assilah.

Cet événement sportif international connaîtra la participation de six équipes de Polo, dont l'équipe nationale marocaine, aux côtés d'équipes venant de pays de grande renommée dans cette discipline, souligne la Fédération Royale Marocaine de Polo dans un communiqué.

Ce rendez-vous constitue une opportunité de rivaliser avec les grandes écoles internationales de polo, tout en offrant aux passionnés de ce sport une semaine riche en passion et en esprit de compétition.

Le match d'ouverture et le classement, ainsi que la finale du Trophée, se dérouleront au Club Polo de la Garde Royale à Souissi respectivement les 04, 09 et 10 mai 2026, tandis que les matchs éliminatoires auront lieu au "PGH La Palmeraie Polo Club", les 05, 06, 07 et 08 mai 2026.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Au-delà de sa dimension sportive, la 6è édition du Trophée International Mohammed VI de Polo incarne la vision ambitieuse du Royaume du Maroc de promouvoir la pratique du Polo et de mettre en lumière l'excellence des infrastructures sportives marocaines au niveau international, tout en consolidant les liens d'amitié avec les pays participants à cette prestigieuse manifestation.

Lire l'article original sur Libération.

Tagged:
Copyright © 2026 Libération. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.