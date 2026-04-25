Tunisie: Décès de Noureddine Tabka, ancien rédacteur en chef de La Presse de Tunisie

Le Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT) a annoncé, vendredi 24 avril 2026, le décès du journaliste chevronné Noureddine Tabka, considéré comme l'une des figures marquantes de la génération dorée de la presse tunisienne francophone.

Le défunt est reconnu comme l'un des pionniers ayant marqué de son empreinte le paysage médiatique national, notamment à travers son parcours au sein du quotidien La Presse de Tunisie, où il a occupé le poste de rédacteur en chef durant des périodes charnières, dans les années 1970 et 1980. Aux côtés de grandes figures du journalisme tunisien, telles que Salah Eddine Maâoui, Mahmoud Hosni et Abdelaziz Dahmani, il a contribué à façonner la ligne éditoriale du journal et à asseoir les fondements d'un journalisme rigoureux.

Noureddine Tabka appartient à une génération de pionniers ayant consacré leur vie à la profession. Il avait également bénéficié de la confiance de ses pairs en étant élu président de l'Association des journalistes tunisiens pour le mandat 1973-1975.

Le disparu s'est également illustré dans le domaine de l'édition, à travers la direction de la maison d'édition « Al Amal » et la supervision de plusieurs publications à caractère documentaire et économique.

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Dans son communiqué, le Syndicat national des journalistes tunisiens a rendu hommage au défunt, saluant son parcours et ses contributions majeures au journalisme tunisien, tout en exprimant ses condoléances à sa famille et à l'ensemble de la profession.