Tunisie: Grand Sfax - Les pertes d'eau chutent de 50 % à 26 % grâce au projet SONEDE-JICA

La Société Nationale d'Exploitation et de Distribution des Eaux (SONEDE) et l'Agence Japonaise de Coopération Internationale (JICA) ont marqué aujourd'hui la clôture du "Projet de Développement des Capacités pour la Réduction des Eaux Non Facturées dans la zone urbaine du Grand Sfax de la Région du Sud".

Mis en oeuvre depuis 2024, dans un contexte de forte rareté hydrique, ce projet de coopération technique a permis de renforcer les capacités des équipes de la SONEDE et de contribuer à l'amélioration de la performance du réseau de distribution d'eau potable dans la région du Grand Sfax.

Plusieurs objectifs ont été atteints, voire dépassés, notamment la réduction des pertes d'eau non facturée, passées de 50 % à 26 % dans la zone pilote de la médina de Sfax. Par ailleurs, près de 180 km de réseau ont été inspectés en 2025 dans le cadre de la détection préventive et planifiée des fuites, dépassant largement l'objectif initial de 100 km par an.

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Les résultats de de projet ont été annoncés lors du séminaire de clôture organisé en présence de Son Excellence M. SAITO Jun, Ambassadeur du Japon en Tunisie, M. Abdelhamid Mnajja, Président Directeur Général de la SONEDE, M. Chokri Zairi, Directeur de la Coopération Internationale au ministère de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la pêche, Mme Miyata Mayumi, Représentante Résidente de la JICA en Tunisie, des experts techniques ainsi que de partenaires techniques et financiers.

« La clôture de ce projet ne marque pas une fin, mais une étape fondatrice. Les résultats obtenus constituent une base solide pour améliorer durablement la performance du système d'alimentation en eau du Grand Sfax », a déclaré Mme Miyata, Représentante résidente de la JICA. A noter que l'objectif est de ramener le taux des pertes d'eau dans la zone urbaine du Grand Sfax à moins de 20 % à court et à moyen terme, tout en s'inspirant de l'expérience japonaise.

Dans ce cadre, les équipes de la SONEDE ont eu l'opportunité de visiter la ville de Fukuoka, où ce taux est maintenu en dessous de 5 %. Le projet revêt une importance stratégique particulière dans le contexte du développement des ressources en eau non conventionnelles, notamment avec l'entrée en exploitation en 2024 de la station de dessalement d'eau de mer de Sfax, financée par un prêt de la JICA. La réduction des pertes dans le réseau de distribution contribue directement à une meilleure valorisation de cette ressource coûteuse.

La JICA a réaffirmé son engagement à accompagner la Tunisie et la SONEDE dans la mise en oeuvre de la stratégie nationale du secteur de l'eau, dans une perspective de sécurité hydrique et de gestion durable des ressources en eau.