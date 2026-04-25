Afrique: Mariem Jmour offre l'or à la Tunisie aux Championnats d'Afrique de judo

La judokate tunisienne Mariem Jmour a offert à la Tunisie sa première médaille d'or aux championnats d'Afrique de Judo, en battant en finale de la catégorie des -57 kg l'angolaise Andreza Antonio, ce vendredi, à Nairobi au Kenya.

De son côté, sa compatriote et soeur jumelle, Maram Jmour a raflé l'argent des -63 kg après s'être inclinée en finale de la catégorie devant l'algérienne Yasmine Dejleb, en récoltant trois avertissements.

Plus tôt dans l'après-midi, Rahma Tibi s'était, quant à elle, contentée du Bronze chez les -52 kg à la faveur de sa victoire devant la représentante du Niger Zalika Hassane Abdou par Wazari.

La championne tunisienne, Oumaima Bedioui, avait elle aussi, décroché le bronze dans la catégorie des -48 kg en battant la marocaine Sana Sayiri par Ippon.

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POur rappel, Onze judokas tunisiens prennent part aux Championnats d'Afrique de judo seniors (hommes et femmes), qui se tiennent du 24 au 26 avril courant à Nairobi. Il s'agit d'Oumaima Bedioui (-48 kg), Narjes Hadeji (-48 kg), Rahma Tibi (-52 kg), Mariem Jmour (-57 kg), Maram Jmour (-63 kg), Arij Agueb (-78 kg), Siwar Dhaouadi (+78 kg) et Zeineb Troudi (+78 kg) chez les filles et d'Alaeddine Ben Chelbi (-73 kg), Abdelaziz Ben Ammar (-90 kg) et Koussay Ben Ghares (-100 kg) chez les garçons.

Ce rendez-vous continental comprend des épreuves individuelles et par équipes mixtes.