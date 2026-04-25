Tunisie: Huile d'olive - Les exportations conditionnées bondissent de 69 %

24 Avril 2026
La Presse (Tunis)
Par R. I

Les exportations tunisiennes d'huile d'olive conditionnée ont enregistré une progression notable au cours du premier trimestre 2026, confirmant la dynamique du secteur oléicole à l'international.

Selon un communiqué du ministère de l'Industrie, la valeur des exportations a atteint 340 millions de dinars à fin mars 2026, soit une hausse de 69 % par rapport à la même période de l'année précédente.

En volume, plus de 20 000 tonnes ont été exportées durant les trois premiers mois de l'année, marquant une augmentation de 95 % comparativement au premier trimestre 2025, où les quantités exportées avoisinaient 11 000 tonnes.

S'agissant des marchés de destination, la Jordanie se positionne en tête des importateurs avec une part de 33 %, suivie du Canada (26 %) et des États-Unis (23 %). Le Royaume-Uni et l'Arabie saoudite représentent chacun 4 % des exportations, tandis que le Brésil en capte 3 %.

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