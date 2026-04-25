Tunisie: Agri-accélérateur 360° - Le pays passe à la phase opérationnelle

En Tunisie, la mise en oeuvre du programme Agri-accélérateur 360° franchit une étape opérationnelle avec le renforcement des capacités des comités chargés de la sélection des bénéficiaires. Cette phase vise à garantir un processus d'évaluation structuré, transparent et aligné avec les standards internationaux en matière d'investissement responsable.

L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), en collaboration avec l'Agence de Promotion des Investissements Agricoles (APIA), organise une session de formation au profit des membres des six comités régionaux de sélection du programme Agri-accélérateur 360°. Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'un projet conjoint avec l'Organisation internationale du Travail (OIT), soutenu par le Fonds fiduciaire multi-donateurs pour la jeunesse et l'emploi en Tunisie. Elle vise à assurer une évaluation rigoureuse et équitable des candidatures des jeunes agri-entrepreneurs.

Le programme Agri-accélérateur 360° est déployé dans six gouvernorats (Siliana, Bizerte, Médenine, Nabeul, Sfax et Zaghouan) et cible quatre filières agricoles à fort potentiel par région. L'appel à candidatures, lancé du 2 février au 31 mars 2026, a permis de mobiliser un nombre important de jeunes entrepreneurs agricoles. Les dossiers sont actuellement en cours de vérification au regard des critères d'éligibilité.

Dans une première phase, 360 candidats seront présélectionnés (60 par gouvernorat) pour bénéficier d'un accompagnement d'orientation structuré, composé de sept sessions. À l'issue de cette étape, une évaluation complémentaire permettra d'identifier 240 jeunes (40 par gouvernorat) qui accéderont à un dispositif d'accompagnement renforcé, incluant un appui entrepreneurial, technique et en équipements.

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Dans ce contexte, la formation organisée par la FAO vise à doter les membres des comités de sélection des compétences nécessaires pour conduire une évaluation rigoureuse, harmonisée et fondée sur des critères objectifs. Les travaux portent notamment sur l'utilisation des outils d'évaluation, dont la grille de notation, ainsi que sur l'intégration des Principes du Comité de la sécurité alimentaire mondiale pour un investissement responsable dans l'agriculture et les systèmes alimentaires (Principes CSA-IRA).

Cet atelier constitue une étape clé pour assurer que les profils retenus correspondent aux objectifs du programme et contribuent au développement d'entreprises agricoles viables, génératrices d'emplois et respectueuses de l'environnement. Cette formation contribue à garantir la transparence et la qualité du processus de sélection, en veillant à ce que les candidatures soient évaluées selon des critères harmonisés et alignés avec les principes de l'investissement responsable.

Ce dispositif de sélection permet d'identifier des projets portés par des jeunes entrepreneurs engagés dans le développement de leurs activités, en cohérence avec les priorités du secteur agricole. À l'issue de cette phase, les comités de sélection engageront l'évaluation des candidatures présélectionnées. Les résultats permettront d'identifier les bénéficiaires de l'accompagnement renforcé, dont le déploiement est prévu dans les prochains mois, conformément aux modalités du programme Agri-accélérateur 360°.