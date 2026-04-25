Tunisie: Ligue 1 - 25e Journée - EST-ESZ (2-2) - Un coup d'arrêt pour l'EST

Tenus en échec par les Zarzissiens, les «Sang et Or» de Tunis se voient contraints de partager le fauteuil de leader avec le Club Africain. Un coup d'arrêt quand on sait qu'une victoire les aurait propulsés de nouveau seuls en pole position.

Bien que les occasions ne soient pas nombreuses, le suspense a été au rendez-vous, hier, lors du match en retard comptant pour la 25e journée et qui a opposé à Radès les «Sang et Or» de Tunis à ceux de Zarzis.

On jouait à peine la 8' quand la donne changeait déjà en faveur des locaux : sur un coup franc tiré de la droite par Kouceila Boualia, Florian Danho reprend de la tête directement dans les filets d'un Hamza Ghanmi, impuissant.

La réaction des Zarzissiens a été assez longue. En effet, il a fallu attendre la 20' pour assister à la première occasion des visiteurs : le coup franc de Yakubu Abubakar passe à côté de la cage.

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Huit minutes après, Florian Danho revient à la charge. Il profite d'une balle mal dégagée par la défense zarzisienne pour adresser une demi-volée, interceptée par le portier zarzissien (29').

Et alors que la première mi-temps tirait à sa fin et qu'on pensait les Espérantistes de Tunis bien partis pour mener la danse, la donne change en faveur des visiteurs : Yassine Arayedh centre de gauche en pleine surface, Mohamed Dräger touche malencontreusement la balle de la main. Sans hésiter, l'arbitre accorde un penalty à l'ESZ, transformé par Khalil Kassab (41').

Un but d'égalisation qui signe un retour à la case départ. Mais ce n'est pas fini, puisque la joie des Zarzissiens a été de courte durée : un coup franc de la droite tiré par Kouceila Boualia, fait un rebond devant Hamza Jelassi, trompant ainsi le portier zarzissien qui laisse filer la balle entre les mains pour poursuivre sa route dans les filets (45'). Et ce n'est pas encore fini, vu que la donne a encore une fois changé dans le temps additionnel de la période initiale : Béchir Ben Saïd qui repousse dans un premier temps une reprise de la tête de Yosri Dhiflaoui, est impuissant face au second tir puissant et cadré des 16 mètres de David Nyengue (45'+5).

A la mi-temps, un changement forcé a été enregistré du côté de l'ESZ avec l'entrée du gardien remplaçant Haykel Taleb. Des changements ont suivi des deux côtés : les Espérantistes de Tunis à la recherche du but de la victoire et les Zarzissiens qui se sont battus jusqu'au bout pour maintenir l'égalité. Et à vrai dire, le gardien remplaçant, Haykel Taleb, s'en est grandement bien sorti. En témoignent ses parades devant la frappe de Danho (70') et la frappe de la tête de Diakité (90'+4).

Au final, les Zarzissiens réussissent à ramener un point précieux de Radès, signant par la même un coup d'arrêt pour les «Sang et Or» de Tunis.

EST : Ben Saïd, Dräger (Bouzaiene 88'), Laifi, Jelassi, Ben Hmida, Ogbelu, Tka (Konaté 57'), Rafia (Haj Ali 77'), Boualia (Diakité 77'), Diarra (Hmidhi 57')et Danho.

ESZ : Ghanmi (Taleb 46'), Ben Kileni, Dhiflaoui (Jertila 80'), Rjili, Arayedh, Diallo, Nyengue, Kassab (Tajouri 80'), Khalfa, Rahmeni (Chouchene 88') et Abubakar (Oluwaseun 46').