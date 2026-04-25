Tunisie: Mise à niveau industrielle - Feu vert pour 3 projets d'un montant de 65 millions de dinars

La commission consultative du programme de mise à niveau industrielle s'est réunie, vendredi 24 avril 2026, au siège du ministère de l'Industrie, sous la présidence de la cheffe de cabinet, Afef Chachi Teyari, pour examiner une série de dossiers relatifs à l'appui et à la modernisation du tissu industriel.

La réunion s'est tenue en présence de représentants de Union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat (UTICA), ainsi que de plusieurs départements ministériels, notamment les Finances, l'Économie et la Planification, le Commerce et le Développement des exportations, et l'Emploi et la Formation professionnelle, en plus de Banque centrale de Tunisie.

Ont également pris part aux travaux la directrice générale du Bureau de mise à niveau industrielle, Bouthaina Boukamcha, ainsi que des hauts cadres du ministère.

Au terme de ses travaux, la commission a approuvé trois dossiers concernant des entreprises industrielles opérant dans les secteurs des industries agroalimentaires, électriques et mécaniques, ainsi que chimiques. Le volume global des investissements validés s'élève à près de 65 millions de dinars, assorti de subventions dépassant les 10 millions de dinars.

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Par ailleurs, la commission a entériné les décisions de la commission restreinte du programme, réunie le 22 avril 2026. Cette dernière a validé 23 dossiers de mise à niveau, représentant un coût d'investissement de 66 millions de dinars, avec des aides publiques avoisinant les 10 millions de dinars.

En outre, 66 dossiers relatifs à des investissements technologiques prioritaires ont été approuvés, pour un montant global supérieur à 7,4 millions de dinars, accompagnés de subventions estimées à environ 2,5 millions de dinars.

Ces décisions s'inscrivent dans le cadre des efforts visant à renforcer la compétitivité de l'industrie tunisienne, à soutenir la modernisation des entreprises et à encourager l'intégration de technologies à forte valeur ajoutée.