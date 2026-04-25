Tunisie: Une entreprise mondiale annonce 1 000 recrutements au pays

24 Avril 2026
La Presse (Tunis)
Par S. R

Le ministre de la Formation professionnelle et de l'Emploi, Riadh Chaoued, a annoncé la signature d'un accord avec une entreprise technologique internationale spécialisée dans les technologies de l'information et de la communication (TIC), opérant en Tunisie, en vue de recruter 1 000 personnes dans diverses spécialités.

S'exprimant sur cette initiative, le ministre a souligné que cette entreprise, attirée par la qualité des compétences tunisiennes, a décidé de maintenir ses recrutements ouverts aux profils locaux.

Il a précisé que le volume des embauches pourrait dépasser le seuil initialement annoncé, le nombre de postes n'étant pas fixé de manière définitive.

Cette opération s'inscrit dans le cadre des efforts visant à renforcer l'employabilité des jeunes diplômés et à soutenir le développement du secteur des TIC en Tunisie, considéré comme l'un des leviers de croissance et d'innovation.

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