Tunisie: Pourquoi - Les noyades...

24 Avril 2026
La Presse (Tunis)
Par Taoufik Belhaouane

La saison des baignades n'a pas encore commencé -- bien qu'il y ait eu quelques journées assez chaudes -- que déjà il y a eu une noyade, à la suite d'une imprudence, il faut l'avouer.

Car se baigner dans un barrage ou une rivière est complètement différent de la mer. A plus forte raison quand on ne sait pas nager et qu'on n'a ni le souffle ni la force de résister à la pression de l'eau et aux courants.

Une campagne de prévention des riverains des barrages et notamment du canal Mejerda serait la bienvenue pour se prémunir contre ces incidents qui arrivent malheureusement fréquemment.

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