Sénégal: La SAR et le CNDN lancent un projet d'assistance alimentaire destiné à 1 500 talibés et à 50 ménages

Dakar — Le Conseil national de développement de la nutrition (CNDN) et la Société africaine de raffinage (SAR) ont procédé, vendredi, à Dakar, au lancement d'un projet d'assistance alimentaire et nutritionnelle destiné à 1 500 enfants talibés et à 50 ménages de la commune de Diamaguène Sicap Mbao (ouest).

Les bénéficiaires ont été choisis pour leur vulnérabilité sociale, selon la CNDN et la SAR. La durée d'exécution du projet est de quatre mois.

"Le projet que nous lançons aujourd'hui [...] vise à soutenir 1 500 enfants issus de 30 'daara' (écoles coraniques) des régions de Diourbel, Louga et Thiès. Il est destiné aussi 50 ménages vulnérables vivant à Diamaguène Sicap Mbao", a dit le directeur général de la SAR, Mamadou Abib Diop.

Lors du lancement du projet, dans les locaux de la Primature, il a remis un chèque d'un montant de 51 millions de francs CFA de la SAR au secrétaire exécutif du CNDN, Mbaye Sène.

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Le secrétaire général adjoint du gouvernement, Lamine Sarr, et des représentants de guides religieux, ont pris part au lancement de cette initiative. Serigne Kosso Mbacké, fils du khalife général des mourides, et des militants de la société civile y ont pris part.

La Société africaine de raffinage participe à cette initiative, dans une démarche de "responsabilité sociale d'entreprise", d'après M. Diop.

À ce titre, la SAR va contribuer à la protection sociale des enfants et des ménages bénéficiaires, en veillant à leur sécurité alimentaire et à l'amélioration de leurs conditions de vie.

"Nous sommes convaincus qu'un enfant bien nourri est un enfant en bonne santé, apte à apprendre et bien préparé à contribuer au développement de son pays", a dit Mamadou Abib Diop.

"Un enfant bien nourri est calme et réceptif à l'apprentissage. Garantir la nutrition adéquate d'un enfant, c'est soutenir son apprentissage et veiller à sa bonne santé", a affirmé Mbaye Sène.

Par cette initiative, le CNDN et la SAR veulent "contribuer à la formation de citoyens utiles à la communauté et au développement du pays", a-t-il ajouté.

"Investir dans la nutrition est non seulement une exigence sociale, mais également une nécessité économique", a poursuivi le secrétaire exécutif du Conseil national de développement de la nutrition, estimant que "la nutrition est le premier médicament de l'être humain".