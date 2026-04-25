Sénégal: Serigne Mboup - 'La FIKA 2026 marque dix ans d'engagement pour l'industrialisation et la souveraineté économique de Kaolack'

Kaolack — L'édition 2026 de la Foire internationale de Kaolack (FIKA) marque les dix ans d'engagement pour l'industrialisation et la souveraineté économique de cette région du centre du Sénégal, a affirmé son initiateur Serigne Mboup, président de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Kaolack (CCIAK).

"Depuis le début, il y a dix ans maintenant, les équipes de la Chambre de commerce et, plu tard, de la municipalité, ne cessent d'oeuvrer pour la transformation de la ville de Kaolack et pour l'industrialisation et la souveraineté économique de notre région", a-t-il notamment soutenu en Wolof.

M. Mboup, par ailleurs maire de la commune de Kaolack, animait, jeudi une conférence de presse en perspective de la dixième édition de la FIKA, prévue du 23 avril au 10 mai 2026, au Complexe "Coeur de ville" de la capitale du Saloum.

Ce rendez-vous commercial porte sur le thème : "Industrialisation et souveraineté économique : les territoires à l'avant-garde".

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D'après lui, plusieurs opérateurs économiques se sont implantés à Kaolack grâce à cette foire qui constitue "une opportunité" pour tous les investisseurs soucieux de faire de bonnes affaires et de contribuer au développement local.

Il a rappelé, pour lever toute équivoque, que cette foire est une initiative de la CCIAK, bien avant même son arrivée à la tête du Conseil municipal de Kaolack (en 2022).

"A l'époque, elle était la Foire régionale de Kaolack (FOREKA)", a précisé M. Mboup.

Il a expliqué que l'actuelle équipe municipale, qui travaille en étroite collaboration avec la Chambre de commerce, a donné une dimension beaucoup plus importante à cette foire internationale dont l'objectif est de procéder à une transformation structurelle de Kaolack, pour en faire une "ville attrayante".

"Nous ne sommes pas des politiciens, mais dans l'histoire du Sénégal, c'est la première fois que Kaolack dispose d'une équipe municipale qui n'a aucune connotation politique, aucune partie prise, mais travaille pour le développement de notre commune", a-t-il affirmé, estimant que "le poste de maire, pour être plus efficient, ne doit nullement être politique mais citoyen voire patriotique".

Son ambition est de faire davantage de la FIKA "un rendez-vous international majeur, avec comme objectif principal de booster les échanges commerciaux et de promouvoir les produits locaux et la destination Kaolack voire Sénégal, au grand bonheur des acteurs économiques et des populations locales".

Au menu de l'édition 2026, outre la cérémonie officielle prévue le samedi 25 avril, il y aura un programme alléchant qui comporte notamment des panels sur plusieurs thématiques relatives à l'agriculture, la transformation locale, la jeunesse, l'innovation, l'industrie, entre autres.

Le programme de la FIKA comprend également un concours didactique, une journée des migrants de retour, une journée de l'artisanat, un concours gastronomique, un forum des transports et un forum dédié au "daaras" (écoles coraniques), etc. L'idée est de "bâtir une économie forte et inclusive".

Une soirée de gala qui sera animée par le chanteur Youssou Ndour le 9 mai prochain, est aussi au menu de la dixième édition de la FIKA.

D'après Serigne Mboup, la municipalité qu'il dirige a accordé une subvention de 50 millions de francs CFA à la FIKA, avec en perspectives l'invitation de tous les maires des commues de la région.

Cette enveloppe devra permettre de financer plusieurs activités pour cette foire, a-t-il dit.

"L'Etat du Sénégal octroie, annuellement, plus d'un milliard de francs CFA à la Foire internationale de Dakar (FIDAK). Plusieurs milliards de francs CFA sont également investis dans le Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026. Si la mairie pouvait débourser 500 million de francs CFA, on l'aurait fait, pourvu que cela soit profitable à la commune et aux populations", a indiqué M. Mboup.

Au cours de la FIKA 2026, des personnalités au nombre de 150, qui se sont illustrées dans leurs domaines d'activités, seront distinguées.

L'une des innovations de cette édition, c'est l'installation d'un "village digital" au niveau du parc des expositions, révèle Serigne Mboup pour qui "le développement ne peut pas être effectif si on ne prend pas en compte la digitalisation".

"Il y a dix ans, j'avais signalé aux transporteurs et aux commerçants la nécessité d'aller vers la digitalisation, dans un contexte où les populations et autres usagers exigent de plus en plus des services de qualité accessibles, avec un bon cadre de vie, qui passe nécessairement par la modernisation de ces secteurs", a-t-il souligné.

Serigne Mboup, par ailleurs président de l'Union nationale des Chambres de commerce, d'industrie et d'agriculture du Sénégal (UNCCIAS), a annoncé la tenue des assises du secteur des transports avec les acteurs de toutes les régions du pays.

Un programme dénommé "FIKA média" est également inscrit au menu de cet évènement économique et commercial, qui mettra en exergue l'importance du digital dans le secteur des médias.

"Je ne cherche à m'enrichir financièrement, je travaille pour la création d'emplois et pour lutter contre la pauvreté. Nous ne sommes pas ici pour concurrencer les acteurs économiques ou qui que ce soit", a-t-il insisté.

M. Mboup a aussi évoqué la prise en main du port de Kaolack par le port autonome de Dakar. "Cela permettra à Kaolack de retrouver son lustre économique d'antan. Nous espérons qu'avec cette nouvelle donne, Kaolack va revivre avec son port", a-t-il dit.