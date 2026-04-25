Sénégal: Mobilité urbaine - Une centaine de jeunes enrôlés dans le projet 'Urban Skills' à Kédougou

Kédougou — Une centaine de jeunes de la région de Kédougou (est) ont été sélectionnés pour être formés aux nouveaux métiers de la mobilité urbaine dans le cadre du projet "Urban Skills" porté par l'Agence universitaire de la francophonie (AUF) en partenariat avec l'Institut supérieur d'enseignement professionnel (ISEP) de Thiès, l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi des jeunes (ANPEJ), la SETER et Dakar Mobilités.

"Nous sommes venus à Kédougou pour sensibiliser les jeunes sur les formations du projet Urban Skills. Ces formations ont pour objectifs de doter les jeunes des compétences utiles dans le secteur de la mobilité urbaine durable afin qu'ils puissent être insérés", a déclaré Lamine Thiam, responsable du projet Urbain Skills de la mobilité durable et directeur d'emploi au Sénégal.

Il s'exprimait à l'atelier de sensibilisation et d'enrôlement des jeunes bénéficiaires de Kédougou du projet en présence du président du Conseil régional de la jeunesse, Ousmane Mamadou Soumaré, et Lamine Sow, Conseiller en emploi de l'ANPEJ à l'antenne "Sénégal services" de Kédougou.

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Lamine Thiam a expliqué que l'objectif du projet est de renforcer les compétences locales et promouvoir l'insertion professionnelle dans les métiers de la mobilité urbaine tout en soutenant la transition écologique et l'égalité genre.

"Nous avons comme objectif général de recruter des jeunes, les former et les insérer dans le secteur de la mobilité urbaine durable avec nos partenaires de l'ANPEJ qui gère le volet employabilité, la SETER, Dakar Mobilités et l'ISEP qui gèrent les volets formations et technique ainsi que d'autres acteurs privés qui intervient dans le secteur de la mobilité urbaine durable", a-t-il précisé.

Il a invité les bénéficiaires à partager le message afin que d'autres jeunes puissent bénéficier des opportunités du projet.

"Tous les jeunes peuvent candidater s'ils veulent les métiers de caténairistes, de techniciens en maintenance de véhicule électrique, techniciens en maintenance et installation des bornes électriques et recharge", a-t-il lancé.

Le président du Conseil régional de la jeunesse de Kédougou a salué cette initiative qui a pour intérêt de renforcer les capacités des jeunes dans les nouveaux métiers du transport numérique.

"C'est un projet très intéressant parce qu'il s'agit de garantir la cohérence entre les parcours de formation, les dispositifs d'accompagnement vers l'emploi et les opportunités réelles offertes par le secteur", a dit Ousmane Mamadou Soumaré.

Il a invité l'Etat à revoir à la hausse le nombre de bénéficiaires tout en diversifiant les offres de formations.

"Au-delà des transports numériques, nous avons aussi les métiers des machines des gros engins à intégrer dans ce projet parce que nous sommes dans une région minière", a-t-il plaidé.