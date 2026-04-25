Sénégal: Lancement des travaux du centre de santé de Médina Yoro Foulah

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye a procédé vendredi au lancement des travaux de construction du centre de santé de Médina Yoro Foulah dans la cadre de la tournée économique entamée dans la région de Kolda (Sud) depuis jeudi, constate l'APS.

"Ce que nous faisons ici n'est une simple pose de pierre d'un centre de santé, mais un acte d'espérance que nous posons à l'endroit de chaque membre de la communauté de Médina Yoro Foulah. Cet acte démontre que médina Yoro Foulah est aussi au coeur des politiques publiques et au coeur des préoccupations de l'Etat et du gouvernement du Sénégal", a rassuré le président Faye.

Ce projet vise à répondre aux besoins d'un bassin de population estimé à plus de 185 000 habitants, dans une zone frontalière avec la Gambie, encore confrontée à l'éloignement des structures sanitaires.

Le district sanitaire fonctionne actuellement dans les locaux d'un ancien poste de santé, obligeant souvent les populations à parcourir de longues distances, notamment vers le centre hospitalier régional de Kolda.

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Prévu sur une superficie de deux hectares, le futur centre de santé sera bâti sur une surface de 2 961 m². Il comprendra plusieurs services, dont des consultations, une maternité, un bloc opératoire, des urgences, un laboratoire, une pharmacie, ainsi que des unités de prévention et de vaccination. La structure disposera également d'une capacité d'hospitalisation de 35 lits, pour une durée de réalisation estimée à 18 mois.

Lors de la cérémonie, le chef de l'État a souligné la portée de cet investissement et fait part de la volonté des pouvoirs publics de rapprocher les services de santé des populations et de réduire les inégalités territoriales.