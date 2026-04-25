Afrique: Grand prix de para-athlétisme - Le Sénégal décroche trois médailles de bronze à Rabat

Les para-athlètes El Hadji Mbarick Diaw, Maty Gningue et Boubacar Ba ont décroché chacun une médaille de bronze lors de la première journée du Grand Prix de Para-Athlétisme Rabat 2026.

El Hadji Mbarick Diaw a remporté une médaille de bronze en saut en hauteur (T47).

Maty Gningue et Boubacar Ba ont remporté respectivement la médaille de bronze au lancer de disque féminin et au lancer de disque masculin.

Le Grand Prix mondial de para-athlétisme 2026 se déroule à Rabat au Maroc depuis lundi. La compétition prend fin dimanche, au complexe sportif Prince Moulay Abdellah.

Cette compétition internationale, cruciale pour les minima de qualification aux JO, comprend neuf étapes sur quatre continents.

Le Sénégal a déplacé une délégation de 14 para-athlètes.

Issus de différentes régions et clubs du Sénégal (Dakar, Thiès, Camp de Thiaroye), ils vont concourir dans plusieurs disciplines : courses de vitesse (100m, 200m, 400m), sauts (hauteur, longueur), lancers (poids, javelot, disque).