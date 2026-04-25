Sénégal: 'Dao' et 'Une si longue lettre', deux films sénégalais dans les salles françaises à partir de mercredi

24 Avril 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Les films "Dao" de Alain Gomis et "Une si longue lettre" de Angèle Dianbang sortent dans les salles françaises à partir du mercredi 29 avril prochain, a appris l'APS de source cinématographique.

Si "Dao", le dernier long métrage de Alain Gomis présenté en avant première mondiale à la dernière Berlinale (Festival international du film de Berlin) en février sort dans toutes les salles françaises, le film "Une si longue lettre" oeuvre cinématographique adaptée du roman classique du même nom de l'écrivaine sénégalaise Mariama Ba sera projeté dans seize grandes salles françaises, précise la même source.

"Une si longue lettre" qui a eu une carrière "phénoménale" au Sénégal et sur le continent africain sort dans les salles Pathé à Paris 15e et 19e, Disneyland Paris, Ivry sur Seine, Serne et Marne, Nantes, Val de Marne, Bretagne, Creil, Rouen, Lyon, Marseille/Aix, Grenoble, Nice, Montpellier et Toulouse, ajoute-t-elle.

Le film revient sur l'histoire de Ramatoulaye (interprétée par la Sénégalaise Amélie Mbaye) voit sa vie basculée lorsque son mari Modou (interprété par le Gabonais Serge Abessolo) décide de prendre une seconde épouse, la meilleure amie de sa fille.

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Quant à "Dao", il présente une fresque "bouleversante" sur l'exil où se croisent des familles originaires du Sénégal, de la Guinée Bissau et d'Haïti.

Le film de trois heures de temps raconte l'histoire de Gloria qui passe d'un long voyage de deuil en Guinée Bissau à un mariage euphorique de sa fille en France.

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