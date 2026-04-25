Sénégal: Journée de consultation médicale au profit des pupilles de Bettenty

Bettenty — L'Office national des Pupilles de la Nation (ONPN) a tenu, vendredi, ses journées de consultation gratuite pour les populations de Bettenty (Foundiougne, centre) dans le but de permettre le dépistage précoce de certaines pathologies et faciliter l'accès aux soins, a indiqué son secrétaire général, Souleymane Diallo.

"Nos équipes seront pleinement mobilisées pour permettre le dépistage précoce de certaines pathologies, faciliter l'accès à des soins spécialisés et renforcer l'effectivité de la couverture sanitaire universelle", a-t-il déclaré.

L'Office national des pupilles de la nation organise ces consultations médicales en marge de la commémoration du drame du 24 avril 2017 ayant causé le décès de 21 femmes lors du chavirement d'une pirogue en surcharge.

L'Etat du Sénégal, par décret, a accordé le statut de Pupille de la nation à 50 orphelins. A ce jour, 33 d'entre eux sont encore mineurs et bénéficient de l'accompagnement de l'ONPN.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

"Nous sommes toujours dans la dynamique d'apporter un soutien psychosocial adapté et d'accompagner les familles vers davantage d'autonomie économique", a souligné Souleymane Diallo.

Cet accompagnement s'est matérialisé en 2025, par le soutien à la construction d'un hangar de trois conservations des produits halieutiques qui contribue ainsi à renforcer leurs activités génératrices de revenus et à consolider la résilience des familles.

Au-delà des activités prévues, cette mission vise aussi à "écouter et dialoguer avec les populations", a dit M. Diallo; relevant que des visites à domicile, des échanges avec les établissements scolaires ainsi que les sessions d'information seront au menu.

Au terme de la journée de consultation médicale, les maladies de la peau et les insuffisances cardiaque et respiratoire ont été les plus enregistrées, selon l'Infirmier chef de poste de Bettenty, Henry Sagna.

"Nos avons des maladies de la peau chez les adultes, la diarrhée chez les enfants et malheureusement, deux cas d'insuffisance cardiaque et des insuffisance respiratoires", a-t-il déploré.

M. Sagna a sollicité le relèvement du plateau médical pour permettre aux populations de recevoir des consultations en d'autres spécialités car, ajoute t-il, le poste de santé est composé en majorité d'infirmiers.