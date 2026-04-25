Sénégal: Ambassadrice du Royaume-Uni - 'Il n'y a pas de raison de penser que BP ne restera pas sur le champ gazier GTA'

Dakar — Il n'y a pas raison de penser que la compagnie pétrolière britannique BP va arrêter d'exploiter le champ gazier Grand Tortue Ahmeyim (GTA) appartenant à la Mauritanie et au Sénégal, a soutenu, vendredi, l'ambassadrice du Royaume-Uni à Dakar, Carine Robarts.

"BP est ici. Nous continuons à investir. Donc, il n'y a pas de raison de penser que nous ne resterons pas sur le projet GTA", a-t-elle argué lors d'une réunion de présentation de la Chambre de commerce britannique au Sénégal à la presse économique sénégalaise.

"Le projet GTA est [...] absolument important pour la croissance économique du pays (le Sénégal). Donc, il n'y a pas de raison de penser que le gouvernement sénégalais et BP ne resteront pas d'accord sur les termes de la joint-venture dans laquelle ils se sont engagés", a fait valoir Mme Robarts.

Le champ gazier GTA, situé sur la frontière maritime sénégalo-mauritanienne, est exploité par BP et ses partenaires : la Société mauritanienne des hydrocarbures, la Société des pétroles du Sénégal (PETROSEN) et la compagnie pétrolière américaine Kosmos Energy.

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"C'est tout à fait transparent. Il n'y a pas de contrat additionnel", a ajouté Carine Robarts, laissant entendre que le contrat sur la base duquel BP intervient au champ GTA est intact.

L'ambassadrice du Royaume-Uni a tenu à préciser qu'elle ne participe pas aux "discussions" entre BP et le gouvernement sénégalais.

D'importants préjudices financiers

L'État sénégalais et Kosmos Energy se sont mis d'accord, sans aucune contrepartie financière à verser par le Sénégal, sur le retrait de cette compagnie pétrolière américaine de l'exploitation du bloc gazier Yakaar-Teranga, situé à Cayar (ouest), a déclaré, jeudi, le Premier ministre, Ousmane Sonko.

Le "22 avril 2026 restera une date historique pour notre pays. Nous avons obtenu et signé, sans aucune contrepartie financière pour le Sénégal, l'accord de retrait conjoint de Kosmos et de PETROSEN de la licence [relative au] bloc gazier de Cayar, dénommé Yakaar-Teranga", a écrit M. Sonko sur sa page Facebook.

Le 12 mars dernier, il a annoncé qu'un comité avait été constitué au sein de la Primature pour examiner et renégocier des contrats signés par les ex-dirigeants du pays.

Les membres de ce comité ont relevé des manquements à l'origine "d'importants préjudices financiers" causés à l'État, avait-il soutenu lors d'une conférence de presse.

Cinquante entreprises membres de la Chambre de commerce britannique au Sénégal, dont les activités vont démarrer lundi 27 avril, ont un portefeuille d'investissements de 5 milliards de dollars américains, environ 2 800 milliards de francs CFA, a déclaré Carine Robarts.

Ces entreprises s'activent dans plusieurs secteurs, dont l'énergie, les télécommunications, l'agriculture, l'éducation et les services.