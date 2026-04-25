Sénégal: Les entreprises britanniques ont un portefeuille d'investissements d'environ 2 800 milliards de francs CFA pour le pays (ambassadrice)

Dakar — Cinquante entreprises membres de la Chambre de commerce britannique au Sénégal, dont les activités vont démarrer lundi 27 avril, ont un portefeuille d'investissements de 5 milliards de dollars américains, environ 2 800 milliards de francs CFA, a déclaré, vendredi, l'ambassadrice du Royaume-Uni à Dakar, Carine Robarts.

Ces entreprises s'activent dans plusieurs secteurs, dont l'énergie, les télécommunications, l'agriculture, l'éducation et les services.

Mme Robarts a dévoilé le montant global de leurs investissements au Sénégal, lors d'une rencontre avec la presse économique sénégalaise, à l'ambassade du Royaume-Uni.

Le volume du commerce entre le Royaume-Uni et le Sénégal est maintenant de 700 milliards de francs CFA, a-t-elle indiqué, soulignant qu'il est quatre fois plus important que son montant en 2020.

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L'économie mondiale se trouvant actuellement dans une situation "compliquée", Londres cherche à maintenir ses investissements au Sénégal, a dit la cheffe de sa mission diplomatique dans le pays.

Malgré les difficultés économiques auxquelles sont confrontés de nombreux pays, le Sénégal est resté ouvert aux investissements, a signalé Carine Robarts.

"Il y a encore des opportunités", a-t-elle ajouté, soutenant que les investissements publics "vont tarir un petit peu" au Sénégal, "dans les prochaines années, à cause de l'état des finances publiques" du pays.

"Raccourcir le parcours de l'investisseur britannique" au Sénégal

Mme Robarts affirme que la présence de la compagnie pétrolière britannique BP dans le secteur des hydrocarbures au Sénégal fait du Royaume-Uni le premier investisseur étranger du pays en matière d'énergie.

D'après elle, des entreprises britanniques déroulent des projets dans le territoire sénégalais, dans le sous-secteur des énergies renouvelables, en plus de leur intervention dans les sources d'énergie classiques.

Carine Robarts rappelle que le Royaume-Uni contribue au financement du port de Ndayane, que l'État du Sénégal est en train de faire construire sur la côte ouest du pays.

"Nous ne voulons pas être une énième chambre de commerce, qui va juste faire de l'événementiel. Nous voulons vraiment apporter énormément de valeur ajoutée", a assuré Karim Ndiaye, le dirigeant de la Chambre de commerce britannique au Sénégal.

Cette nouvelle organisation d'entrepreneurs va, avec les autorités sénégalaises, aider à "raccourcir le parcours de l'investisseur britannique" au Sénégal, dans le but d"'attirer davantage d'investissements" en provenance du Royaume-Uni, selon M. Ndiaye.

"Nous nous sommes demandé quel rôle doit jouer le secteur privé dans ce contexte assez particulier, où les ressources publiques tarissent", a-t-il ajouté lors de la rencontre de l'ambassadrice et des investisseurs britanniques avec les journalistes.

Il salue les réformes menées par le Sénégal pour améliorer son environnement des affaires et capter beaucoup d'investissements, la révision du Code des investissements et celle du Code général des impôts notamment.

La Chambre de commerce britannique au Sénégal va organiser, lundi, à Dakar, "une table ronde de haut niveau" consacrée à ces réformes.

"Le nouveau Code des investissements : levier d'accélération des investissements britanniques au Sénégal ?" est le thème de cette rencontre.

Un éclairage sur les priorités d'investissement de l'État du Sénégal

"Adopté en septembre 2025, écrit l'ambassade du Royaume-Uni au Sénégal, le nouveau Code des investissements constitue une première étape majeure d'un programme ambitieux de réformes visant à améliorer l'environnement des affaires au Sénégal."

"Il ambitionne de moderniser et de renforcer l'attractivité du cadre juridique des investissements, à travers l'élargissement des secteurs éligibles, l'abaissement des seuils d'investissement, la réduction des délais de traitement, la stabilisation des incitations fiscales et douanières, ainsi qu'une meilleure protection des transferts de capitaux et de la convertibilité des devises", ajoute-t-elle dans une note parvenue à l'APS.

Selon l'ambassade du Royaume-Uni au Sénégal, l'APIX, l'agence nationale sénégalaise chargée de la promotion des investissements, prendra part à la "table ronde", aux côtés des investisseurs britanniques.

La Chambre de commerce britannique au Sénégal souhaite "une meilleure appropriation du nouveau Code des investissements" par les dirigeants de ses entreprises membres, une compréhension "des facteurs d'accélération et de freinage des investissements" et "un éclairage sur les priorités d'investissement de l'État du Sénégal, notamment dans les secteurs stratégiques".

"Cet évènement se veut une plateforme d'échanges privilégiée pour renforcer un partenariat gagnant-gagnant entre le Sénégal et les investisseurs britanniques", ajoute la mission diplomatique britannique à Dakar.