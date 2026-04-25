Sénégal: Bassirou Diomaye Faye réceptionne une dorsale électrique de 53 kilomètres entre Fafacourou et Coumbacara

Facacourou (Medina Yoro Foulah) , 24 avril 2026 (APS) -Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a procédé vendredi à l'inauguration de la dorsale électrique Fafacourou-Dabo-Coumbacara, une infrastructure énergétique majeure de 53 kilomètres destinée à renforcer l'accès à l'électricité dans les zones rurales de la région de Kolda (sud), a constaté l'APS.

Ce projet s'inscrit dans le cadre du programme national d'électrification de 2 000 localités, visant à améliorer durablement l'accès à l'énergie en milieu rural. À ce jour, 793 villages ont été électrifiés et mis en service, tandis que plusieurs autres sont en cours de réalisation ou de mise en service.

La dorsale inaugurée est un réseau de moyenne tension long de 53 kilomètres, fonctionnant à 30 kV, reposant sur des câbles de forte capacité et des supports en béton armé.

53 villages desservis, 10 000 personnes touchées

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Cette dorsale électrique traverse les départements de Médina Yoro Foulah et de Kolda, reliant plusieurs communes dont Fafacourou, Dabo, Coumbacara et Dialambéré.

Deux postes de transformation d'une capacité de 400 kilowatts ont été installés à Fafacourou et à Coumbacara pour assurer la distribution de l'électricité. Au total, 53 villages seront desservis par cette infrastructure, dont plusieurs localités déjà électrifiées mais en attente de mise en service effective.

La mise en service progressive de certaines zones, notamment Coumbacara, Tabassaye Manding, Saré Souma et Sinthiang Guiro, est prévue "dans l'immédiat". Les populations bénéficiaires sont estimées à plus de 10 000 personnes.

D'un coût global de plus de 1,25 milliard de francs CFA, cette dorsale électrique constitue un levier stratégique pour le développement économique local, l'amélioration des services sociaux de base et le bien-être des populations.

Les autorités soulignent que cette réalisation s'inscrit dans l'objectif d'un accès universel à l'électricité à l'horizon 2029, tout en contribuant à réduire les disparités territoriales.