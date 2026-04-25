Sénégal: L'État appelle à une mobilisation accrue des ressources pour la nutrition (officiel)

Le secrétaire adjoint au Secrétariat général du gouvernement, Lamine Sarr, a appelé, vendredi, à une mobilisation renforcée des ressources publiques et privées en vue d'assurer un financement durable des politiques de nutrition.

"La Société africaine de raffinage (SAR) vient ainsi de tracer la voie à suivre pour toutes les entreprises invitées à intégrer davantage la nutrition dans leur politique de responsabilité sociétale (RSE)", a-t-il déclaré.

Lamine Sarr présidait le lancement officiel d'un projet d'assistance alimentaire et nutritionnelle en faveur des Daaras et des ménages vulnérables.

La cérémonie s'est déroulée en présence de représentants de familles religieuses, dont Serigne Kosso Mbacké, fils du Khalife général des Mourides, ainsi que d'élus, d'entrepreneurs et d'acteurs de la société civile.

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Le secrétaire adjoint, a salué l'engagement de la Société africaine de raffinage (SAR), qui a remis un chèque de 51 millions de francs CFA au Conseil national de développement de la nutrition (CNDN).

Le CNDN a également contribué à hauteur de neuf millions de francs CFA, portant le coût global de cette intervention à plus de 61 millions de francs CFA.

Lamine Sarr a relevé que la problématique du financement de la nutrition "se pose avec acuité " au Sénégal, dans un contexte où le pays a fait de la souveraineté une "option irréversible" .

Selon lui, l'élaboration d'une stratégie nationale de financement de la nutrition par le CNDN s'inscrit en cohérence avec l'agenda national de transformation.

"Il s'agit de mobiliser des ressources additionnelles à travers la dotation budgétaire de l'État, qui doit être renforcée, mais également par une contribution accrue des collectivités territoriales, du secteur privé dans le cadre de la RSE, ainsi que des partenaires au développement ", a-t-il expliqué.

Il a insisté sur la nécessité de mettre en place des mécanismes appropriés garantissant un financement durable des plans d'action en matière de nutrition, notamment pour la période 2024-2028.

Le secrétaire adjoint au Secrétariat général du gouvernement a, par ailleurs, invité l'ensemble des acteurs notamment du secteur privé, collectivités territoriales, partenaires au développement et communautés à s'engager davantage aux côtés du CNDN, à l'image de la SAR.

De son côté, le secrétaire exécutif du CNDN, Mbaye Sène a salué le partenariat entre sa structure et la SAR, qu'il considère comme un levier majeur dans la lutte contre la malnutrition.

Il a insisté sur l'impact de la performance économique des entreprises sur l'apprentissage et le développement humain, ainsi que sur le rôle de la RSE dans le financement des politiques publiques.

"La performance économique n'a de sens que si elle s'accompagne du progrès humain", a-t-il souligné, saluant l'exemple donné par la SAR.

M. Sène a exprimé l'espoir que cette initiative marque le début d'une collaboration durable entre le CNDN et les entreprises nationales, en vue de renforcer les actions en faveur de la nutrition.

De son côté, le directeur général de la SAR a plaidé pour une conciliation entre performance économique et responsabilité sociale.

Le directeur général de la SAR a, pour sa part, insisté sur la nécessité de concilier performance économique et responsabilité sociale.

"Nous devons allier performances financières et performances en matière d'environnement, de social et de gouvernance", a-t-il indiqué.

Il a souligné l'importance d'intégrer les exigences Environnement, social et la gouvernance .

Malgré ces performances, Mamadou Abib Diop a rappelé à ses équipes l'importance d'intégrer les exigences liées à l'environnement, au social et à la gouvernance.

"Nous nous appelons Société africaine. Cela signifie que nous sommes profondément ancrés dans les valeurs africaines, où le partage occupe une place centrale", a-t-il expliqué.