Afrique: Multilatéralisme - L'ONU réaffirme son engagement en faveur du respect du droit international

24 Avril 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — L'organisation des Nations-Unies a réaffirmé vendredi son engagement en faveur du respect du droit international et d'une humanité unie et oeuvrant pour un avenir meilleur.

Dans une déclaration rendue publique à l'occasion de la célébration de la Journée internationale du multilatéralisme, l'organisation onusienne a notamment redit son engagement en faveur d'une ONU plus forte.

La Charte des Nations unies s'engage à régler les différends de manière pacifique et à préserver les générations futures de la guerre, un objectif soutenu par la diplomatie préventive et réaffirmé à chaque Journée internationale du multilatéralisme et de la diplomatie au service de la paix célébrée le 24 avril de chaque année, lit-on dans la déclaration.

Les Nations-Unies soulignent en même temps que le besoin d'un multilatéralisme efficace n'a jamais été aussi grand.

"Aujourd'hui, alors que les conflits font rage au Moyen-Orient, au Soudan, en Ukraine et ailleurs, le besoin d'un multilatéralisme efficace n'a jamais été aussi grand", fait valoir l'organisation onusienne.

Les Nations Unies sont l'organisation internationale la plus représentative qui s'attelle à relever les défis mondiaux complexes par le biais d'une action collective.AKS/MTN

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