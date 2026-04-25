Afrique: Festival Films femmes africaines - Le long métrage 'Une si longue lettre' projeté à Sédhiou

Sédhiou — Le long-métrage "Une si longue lettre" de la cinéaste sénégalaise Angèle Diabang, adapté du roman culte de Mariama Bâ, a été projeté, jeudi soir, à la Place l'Indépendance de Sédhiou (sud) dans le cadre de la septième édition du Festival films femmes africaines en tournée dans les régions.

Cette oeuvre, sortie en 2025, retrace le parcours de Ramatoulaye, femme dakaroise confrontée aux réalités de la polygamie, et s'impose comme une production majeure du cinéma sénégalais.

La présidente de l'Association "Esprit Cinéma", Fifi Bakhoum, également directrice du Kino Teranga Kino Linguère et coordinatrice du festival conduit une tournée régionale visant à rapprocher le cinéma des communautés éloignées.

Après Dakar et Ziguinchor, Sédhiou marque une étape clé de cette décentralisation culturelle.

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Selon Fifi Bakhoum, au-delà de la projection, l'initiative entend montrer que le cinéma peut être un levier de développement économique et social, générateur d'emplois et porteur de récits féminins inspirants.

"Les femmes doivent occuper des places de choix dans le cinéma, non seulement pour raconter leur vécu, mais aussi pour participer aux instances décisionnelles", a souligné Fifi Bakhoum.

A travers cette tournée, le Festival Films Femmes Africaines affirme sa volonté d'élargir son audience et de donner aux populations locales un accès direct à des oeuvres qui valorisent les voix et les expériences des femmes africaines.

Le public a exprimé sa satisfaction à l'issue de la projection, saluant l'initiative qui leur permet d'accéder à une oeuvre cinématographique de grande qualité sans avoir à se déplacer vers les grandes villes.

Les spectateurs ont souligné que la décentralisation du festival films femmes africaines est salutaire et que cette démarche contribue non seulement à démocratiser l'accès à la culture, mais aussi à renforcer le sentiment d'inclusion des communautés éloignées.

Pour eux, voir un film inspiré du vécu des femmes africaines dans leur propre espace public est une expérience marquante, qui nourrit à la fois la réflexion et la fierté culturelle.