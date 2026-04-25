Ile Maurice: Youssef Boughanem électrise la scène mauricienne

24 Avril 2026
L'Express (Port Louis)

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Deven Nagalingum, a accueilli une figure majeure des sports de combat : Youssef Boughanem. Véritable référence du muay-thaï et des arts martiaux mixtes (MMA), le Belgo-Marocain, surnommé «Terminator», affiche un palmarès impressionnant, fort d'une vingtaine de titres mondiaux.

Sa présence à Maurice s'inscrit dans le cadre de la troisième édition de la La Nuit des Nak Muay, programmée ce samedi 25 avril au Côte d'Or National Sports Complex. Un rendez-vous qui promet du spectacle avec quatorze combats professionnels à l'affiche, dont neuf pour des ceintures - un équilibre entre titres régionaux, continentaux et mondial. Une vitrine exceptionnelle pour les combattants mauriciens, largement représentés lors de cette soirée.

La venue de Boughanem revêt aussi une dimension de transmission. «Je suis ici pour soutenir Vimen Sabapati, qui accomplit un travail remarquable pour faire grandir le muay-thaï à Maurice. C'est aussi une opportunité pour moi de partager mon expérience avec les jeunes talents locaux», a-t-il confié.

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De son côté, le ministre a salué l'essor de la discipline sur l'île. Il a rappelé le rôle essentiel du sport comme levier de prévention contre les fléaux sociaux, notamment la drogue, tout en soulignant son potentiel en matière de structuration et d'épanouissement de la jeunesse mauricienne.

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