Ile Maurice: Cap sur la résilience climatique avec l'appui du PNUD

Face aux effets du changement climatique, marqués notamment par des inondations et divers risques naturels, Rodrigues cherche à renforcer ses partenariats afin de consolider sa résilience et d'accélérer sa transition vers un développement durable. Dans ce contexte, le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) a effectué, le lundi 20 avril, sa première mission officielle sur l'île.

La délégation était conduite par Alka Bhatia, représentante résidente du PNUD à Maurice, accompagnée de cadres du National Parks and Conservation Service ainsi que de plusieurs ministères, dont celui de l'Agro-industrie, de la sécurité alimentaire, de l'économie bleue et de la pêche. Alka Bhatia a rencontré le chef commissaire de Rodrigues, Franceau Grandcourt.

Les échanges ont porté sur le Sustainable and Integrated Development Plan for Rodrigues, avec un accent particulier sur la résilience de Rodrigues face aux catastrophes naturelles. Ils ont également permis d'aborder d'autres enjeux environnementaux, tels que la réduction des plastiques à usage unique, la gestion des déchets et le recyclage des déchets PET vers Maurice, ainsi que la gestion des espèces invasives, la restauration des récifs coralliens et la gestion durable des terres.

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Par ailleurs, Alka Bhatia a insisté sur la nécessité de disposer de données fiables et actualisées pour orienter les politiques publiques. Elle a aussi plaidé pour une approche intégrée, accompagnée d'un renforcement des capacités locales, afin d'assurer la durabilité des actions engagées. Plusieurs priorités ont enfin été mises en avant, notamment la pression foncière, le financement de la biodiversité et le développement des énergies renouvelables, en particulier le photovoltaïque.

La mission, qui se poursuivra jusqu'à ce samedi 25 avril, comprend des visites de terrain ainsi que des rencontres avec les acteurs des secteurs de l'agriculture, de la pêche et de l'environnement.