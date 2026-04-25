Ile Maurice: Le marché boursier maintient sa tendance haussière

Le marché boursier a poursuivi sa tendance à la hausse durant la semaine écoulée. L'indice de rendement total, le SEMTRI, a clôturé la séance de mercredi 22 avril 2026 à 10 846,87 points, enregistrant une hausse de 86,97 points en une semaine.

Le SEMDEX a connu une hausse de 0,75% durant la même période et a clôturé la même séance à 2 271,52 points. Le SEM-10, l'indice qui regroupe les valeurs à forte capitalisation boursière du marché, a clôturé la séance de mercredi à 431,54 points. À la clôture du marché de mercredi, la capitalisation boursière du Marché Officiel se chiffrait à Rs 361,2 milliards.

Des transactions totalisant Rs 184,4 millions ont été effectuées durant la semaine. Les plus gros échanges ont été notés sur : MCB Group Limited (Rs 92 millions), ER Group Limited (Rs 11,4 millions), Alteo Limited (Rs 10,8 millions), CM Diversified Credit Ltd (Rs 10 millions) et CIEL Limited (Rs 7,8 millions).

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Sur les 65 titres cotés, 16 ont terminé la semaine à la hausse, 32 sont demeurés stables et 17 à la baisse. Les plus fortes hausses concernent: Automatic Systems Ltd (+9,68 %), ABCB Holdings Ltd (+2,50 %), MCB Group Limited (+2,46 %), New Mauritius Hotels Limited (+1,89 %) et IBL Ltd (+1,88 %). Les plus fortes baisses concernent : Mauritius Chemical & Fertilizer Industry Ltd (-13,04 %), Omnicane Ltd (-4,76 %), Gamma Civic Ltd (-4,64%), Fincorp Investment Ltd ( - 3 , 2 3 % ) e t Medine Limited (-3,20 %).

Une liste des dix sociétés les plus performantes en termes de rendement total annualisé depuis leur introduction en bourse indique des performances variant de 11,50 % à 19,44 %. Ces sociétés opèrent dans divers secteurs d'activités, comme indiqué dans le tableau ci-contre.

Sur le Development & Enterprise Market (DEM), les indices DEMEX et le DEMTRI ont clôturé la séance de mercredi à 215,98 points et 381,46 points respectivement. La capitalisation boursière se chiffrait à Rs 33 milliards. Des transactions totalisant Rs 7 millions ont été enregistrées durant la semaine. Les dix sociétés les plus performantes en termes de rendement total annualisé depuis leur introduction en Bourse sont : The Union Sugar Estates Co. Ltd, Phoenix Investment Company Ltd, Livestock Feed Ltd, Associated Commercial Ltd, Swan Life Ltd, United Bus Service Ltd, ABC Motors Company Ltd, Excelsior United Development Companies Ltd, Compagnie Immobilière Ltée et Les Moulins de la Concorde Ltée. Les rendements de ces dix compagnies se situent entre 10,56 % et 21,67 %.

Sur le plan international, le Dow Jones et le Nasdaq ont enregistré une hausse de 1,27% et 2,63% respectivement en une semaine. Le DAX a gagné 0,94% alors que le FTSE-100 et le CAC-40 ont chuté de 1,05% et 1,11% respectivement durant la même période.