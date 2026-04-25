Sénégal: Aviation civile - Le ministre Yankoba Diémé en mission de supervision stratégique à Yoff

Dans un contexte marqué par l'accélération de la modernisation des infrastructures aéroportuaires, le ministre des Transports terrestres et aériens, Yankoba Diémé, a effectué le jeudi 23 avril 2026 une visite de travail d'envergure dans la zone aéroportuaire de Yoff. Cette tournée, menée à un rythme soutenu, a réuni les principaux acteurs du secteur autour des enjeux de sécurité, de navigation aérienne et de performance opérationnelle.

Cette descente sur le terrain intervient à quelques jours de la réception officielle de l'aéroport de Ziguinchor, un projet stratégique inscrit dans la dynamique de renforcement du réseau aéroportuaire national et de la vision « Sénégal 2050 ».

Un contrôle de la chaîne de sécurité aérienne

Le ministre a successivement visité plusieurs structures clés de l'écosystème aéronautique, notamment l'ANACIM, l'ASECNA, la CAFAC ainsi que le bureau régional de l'OACI.

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À l'ANACIM, il a salué les performances réalisées par les équipes dirigées par le Directeur général Diaga Basse. Ces résultats ont récemment été reconnus au niveau international, avec l'attribution de certificats d'excellence en matière de sûreté et de sécurité aérienne par le Conseil de l'OACI. Une reconnaissance qui consacre, selon les autorités, le positionnement du Sénégal parmi les références africaines du secteur.

Préparation active de l'aéroport de Ziguinchor

Au-delà des félicitations, cette mission avait une forte dimension opérationnelle. Le ministre a notamment échangé avec les techniciens du Centre régional de navigation aérienne (CRNA) sur la coordination des systèmes de guidage, la fiabilité des dispositifs météorologiques et la continuité des services de sécurité aérienne.

L'objectif affiché est de garantir une mise en service sans faille de l'aéroport de Ziguinchor, infrastructure considérée comme un levier majeur de désenclavement du sud du pays et de dynamisation économique régionale.

Une vision axée sur la performance et la souveraineté aérienne

Cette tournée de haut niveau illustre la volonté des autorités de renforcer la gouvernance du secteur et d'améliorer la performance globale du transport aérien sénégalais. En consolidant la coopération entre les institutions techniques et les organismes régionaux, le Sénégal entend affirmer davantage son rôle de hub aérien en Afrique de l'Ouest.

Selon les acteurs rencontrés, cette démarche traduit un accompagnement institutionnel constant du ministère dans la modernisation du secteur et la sécurisation des infrastructures stratégiques.