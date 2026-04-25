Sénégal: Mbour - 34 candidats à l'émigration clandestine interpellés après une avarie en mer

Trente-quatre (34) candidats à l'émigration clandestine ont été interpellés par le Poste de Police de Diamaguène/Mbour, à la suite d'une opération menée dans le cadre de la lutte contre le trafic de migrants.

L'intervention fait suite à un renseignement signalant la présence suspecte d'un groupe de migrants sur le littoral de Mbour. Sur place, les forces de l'ordre ont procédé à l'interpellation de 34 personnes, dont 14 hommes et 20 femmes. Le groupe comprenait également des profils particulièrement vulnérables, notamment un nourrisson âgé de six mois et une fillette de onze ans.

Selon les premières informations recueillies, les migrants sont de diverses nationalités : 14 Gambiens, 8 Sénégalais, 7 Maliens, 3 Guinéens (Conakry) et 2 Ivoiriens. Tous ont déclaré avoir quitté la Gambie trois jours auparavant à bord d'une embarcation de fortune, avec pour objectif de rejoindre les côtes espagnoles.

Cependant, au cours de la traversée, la pirogue a subi une avarie majeure, entraînant une infiltration d'eau et mettant en péril la vie des passagers. Face à cette situation critique et sous la pression des migrants, le capitaine a été contraint de faire demi-tour pour accoster sur les côtes sénégalaises, précisément à Mbour.

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À l'arrivée des forces de sécurité, l'organisateur présumé du voyage ainsi que les capitaines de l'embarcation ont réussi à prendre la fuite. Des recherches sont actuellement en cours pour les localiser et les interpeller.

Les autorités indiquent que les investigations se poursuivent afin de démanteler ce réseau et faire toute la lumière sur cette tentative d'émigration clandestine.