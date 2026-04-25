Sénégal: Médina Yoro Foulah - Le Chef de l'Etat lance une zone industrielle stratégique pour dynamiser l'économie locale

Le lancement des travaux de la Zone Aménagée pour l'Investissement (ZAI) de Médina Yoro Foulah constitue une avancée majeure dans la mise en oeuvre de la Vision Sénégal 2050.

À travers cette initiative, le Président de la République concrétise une orientation stratégique essentielle : territorialiser les investissements productifs, rapprocher les zones de transformation des zones de production et renforcer la souveraineté industrielle du pays à partir de ses territoires.

Implantée sur une superficie de 30 hectares pour un coût global de 3,605 milliards de FCFA, la ZAI entre désormais dans sa phase opérationnelle. La première étape du projet prévoit l'attribution de 15 hectares à la SONACOS, qui y installera une unité industrielle dédiée à la transformation de l'arachide. À terme, le site accueillera également une zone industrielle pour les petites et moyennes entreprises (PME/PMI), un espace logistique, une zone administrative et de services incluant un centre APIX, ainsi qu'une zone technique et un parking destiné aux poids lourds.

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Au-delà de l'aménagement d'infrastructures, ce projet traduit une ambition politique affirmée : capter une part des flux économiques transfrontaliers au profit de l'économie nationale, valoriser le potentiel agricole du sud du pays et structurer durablement la filière arachidière. L'objectif est clair : faire de Médina Yoro Foulah un pôle économique régional de référence.

Dans un département où le taux de chômage est estimé à 48,7 %, la ZAI apparaît comme une réponse concrète aux défis de l'emploi. Le projet devrait générer plusieurs centaines d'emplois directs et indirects, avec une attention particulière accordée à l'insertion des jeunes et des femmes.

À travers ce chantier, les autorités réaffirment leur conviction que le développement équilibré du Sénégal repose sur la valorisation des potentialités locales. En réduisant la distance entre production et transformation, et en transformant les régions en véritables moteurs de création de richesse, le pays entend poser les bases d'une croissance inclusive et durable.