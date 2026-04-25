Congo-Kinshasa: Jean-Marc Kabund dénonce la pauvreté et la corruption au pays

24 Avril 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Le président du parti Alliance pour le changement, Jean-Marc Kabund, a fustigé ce vendredi 24 avril la pauvreté dans laquelle vivent les Congolais, qu'il attribue à la mauvaise gouvernance des dirigeants actuels. Devant des milliers de militants et de ses partenaires de l'opposition, il s'est exprimé à l'occasion du premier anniversaire de l'enregistrement officiel de son parti auprès du ministère de l'Intérieur, et du quatrième anniversaire de sa création.

Devant la foule, Jean-Marc Kabund, également président de la Coalition de la gauche, a dénoncé la corruption qu'il considère comme la cause principale de la famine, du manque d'électricité et d'eau potable, ainsi que de l'enclavement des provinces.

« 85 % des Congolais n'ont pas accès à l'électricité. Ils ne savent pas ce qu'on appelle courant électrique. 74 %, voire 75 % n'ont pas non plus accès à l'eau potable », a-t-il déclaré.

L'opposant Kabund a également pointé du doigt l'absence de routes reliant les provinces entre elles :

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« Jusqu'à présent, toutes nos provinces sont enclavées. Si nous avons des provinces interconnectées, on peut citer Kinshasa avec le Kongo central, Kinshasa avec le Kasaï et Maluku. C'est tout. Vous-même vous connaissez qui a construit ces routes-là ».

Le président de l'Alliance pour le changement a accusé le régime en place d'être « expert en détournement des deniers publics ». Selon lui, les dirigeants actuels « empochent l'argent qui devait servir à construire le pays ».

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