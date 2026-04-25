Congo-Kinshasa: Le cardinal Fridolin Ambongo appelle à la paix et à la cohabitation pacifique en Ituri

En visite pastorale dans la province de l'Ituri, le cardinal Fridolin Ambongo, archevêque de Kinshasa, a exprimé ce vendredi 24 avril sa compassion envers les populations de l'Est de la RDC, victimes depuis plusieurs années des conflits armés et de l'insécurité.

Lors d'un point de presse tenu après sa rencontre avec le gouverneur de province, le prélat, accompagné de plusieurs évêques, a lancé un appel à la cohabitation pacifique entre les différentes communautés ethniques.

« Quand une partie du corps souffre, c'est tout le corps qui souffre », a dit le cardinal Ambongo.

Dans son message, il a insisté sur sa proximité pastorale avec les habitants de l'Ituri :

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« Toute ma sollicitude en tant que pasteur, ma proximité et ma communion avec ce peuple qui souffre. Ce qui se passe dans l'Ituri, c'est un peu comme une partie d'un corps qui souffre. Quand une partie du corps souffre, c'est l'ensemble du corps qui souffre ».

Il a également affirmé continuer de prier pour la fin de cette tragédie et le retour de la paix :

« Que cette période de souffrance puisse se terminer et que le peuple enfin vive en paix entre les différentes communautés, au lieu de continuer à se regarder comme des chiens de faïence ».

Le cardinal Ambongo est attendu ce samedi à Mambasa, où il présidera la cérémonie de prise de possession canonique du nouvel évêque du diocèse de Wamba. Cette étape s'inscrit dans une tournée pastorale destinée à soutenir les fidèles et à encourager les efforts de réconciliation dans une région meurtrie par les violences.