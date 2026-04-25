Congo-Brazzaville: Coopération sanitaire - La Russie entend soutenir le pays dans la lutte contre les épidémies

24 Avril 2026
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Fiacre Kombo

Une délégation de spécialistes russes conduite par Anna Popova, cheffe de l'agence sanitaire russe Rospotrebnadzor, a été reçue le 23 avril à Brazzaville par le président Denis Sassou N'Guesso.

À cette occasion, elle a réaffirmé l'engagement de la Russie à soutenir la République du Congo dans la lutte contre les épidémies et le renforcement des capacités sanitaires.

Au centre des échanges avec la délégation russe, la recherche sanitaire, la prévention et la gestion des épidémies, à travers notamment le partage d'expertise et de technologies. La cheffe de l'agence sanitaire russe Rospotrebnadzor, Anna Popova, a salué l'implication et la maîtrise des enjeux sanitaires par le chef de l'État congolais. Selon elle, cette compréhension approfondie des problématiques liées aux maladies infectieuses constitue un atout majeur pour le développement d'une coopération efficace et durable entre les deux pays.

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La Russie a déjà remis au Congo un laboratoire mobile installé sur châssis automobile, capable de réaliser jusqu'à 300 types d'analyses. Cet équipement permet au pays de réagir plus rapidement et de manière autonome face aux risques épidémiologiques. Par ailleurs, un mémorandum a été signé à Brazzaville en vue de la création d'un laboratoire moderne, entièrement équipé, destiné à renforcer la lutte contre les épidémies. Ce projet s'inscrit dans la continuité des efforts conjoints amorcés lors de la deuxième conférence russo-africaine sur les maladies infectieuses.

La Russie a également rappelé son soutien au Congo durant la pandémie de covid-19, notamment à travers la fourniture de matériel médical et de vaccins. Une collaboration qui augure de nouvelles perspectives dans le renforcement du système de santé congolais.

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