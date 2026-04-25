Congo-Kinshasa: Electrification rurale - L'appel du pied de l'Aner aux partenaires techniques et financiers

Le directeur général de l'Agence nationale pour l'électrification rurale (Aner), le Dr Rodolphe Gomba, lors d'un échange avec la presse, a lancé un appel aux acteurs ou partenaires techniques et financiers évoluant dans ce domaine de s'associer à cet établissement afin de développer les zones rurales.

Docteur en électrotechnique, Rodolphe Gomba est conscient qu'on ne construit pas le village seul. « À ce titre, aujourd'hui nous bénéficions déjà d'un appui particulier de notre ministre de tutelle, Emile Ouosso, et nous avons d'autres partenaires avec qui nous travaillons. Mais nous lançons un appel général à tous les acteurs ou partenaires qui travaillent dans les domaines techniques et financiers de pouvoir s'associer à l'Aner. C'est un moyen de leur dire qu'il y a une agence qui existe au niveau de la République du Congo et qui permettra aujourd'hui de développer les zones rurales », a lancé le directeur général de l'Aner.

En effet, l'échange entre Rodolphe Gomba et la presse a été focalisé sur les missions de l'Aner. Créée par loi n°15-2003 du 10 avril 2003, c'est un service public à caractère administratif et technique, jouissant de la personnalité juridique et de l'autonomie financière dénommée. Elle est placée sous la tutelle du ministère chargé de l'Energie.

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« La mission primordiale de notre agence est la promotion de l'électrification rurale. Dans cette grande mission, l'Aner est en charge de certaines missions auxiliaires, notamment la charge de la planification des électrifications rurales (Mettre en place des projets, des programmes) pour intensifier l'électrification rurale », a-t-il rappelé.

Selon lui, à côté de la mission de planification, l'Aner a aussi la charge de mener les études pour évaluer la faisabilité technique et économique des projets. « La troisième responsabilité que nous avons dans ces missions au niveau de l'agence, en marge de la réalisation de ces études, c'est la possibilité de la mise en oeuvre des projets sur le terrain, je veux parler donc de l'exécution. Cela se fait directement par l'Aner ou au travers des partenaires, des entrepreneurs qui interviennent dans le secteur de l'électricité et qui peuvent nous accompagner dans la réalisation des projets », a poursuivi Rodolphe Gomba.

Au moment où l'on parle de plus en plus de la transition énergétique, c'est-à-dire de quitter les énergies fossiles pour les énergies renouvelables, l'Aner a également la charge de promouvoir tout type d'énergies ou technologies basées sur les énergies propres. « En dernier lieu, vous savez que tous ces projets, toutes ces missions ne peuvent être réalisées que lorsque nous avons les moyens de notre politique. Donc il y a l'une des missions très stratégiques au niveau de l'Aner, c'est la recherche des financements », a souligné le directeur général de l'Aner.

Il a rappelé, par ailleurs, l'importance de l'électricité au XXIe siècle. Pour lui, si le président de la République a pensé doter le ministère de l'Energie d'une agence d'électrification rurale? c'est parce qu'il fut un moment où l'on pensait plus à la zone urbaine et périurbaine. « Pour permettre à la population se trouvant dans le milieu rural de bénéficier des mêmes conditions de vie que celle vivant en zone urbaine, l'Aner est là pour apporter cette énergie afin que la santé et le développement socioéconomique en milieu rural aient les mêmes conditions qu'en zone urbaine, ainsi que de permettre aux apprenants d'apprendre dans des conditions indispensables : avoir l'internet, les moyens de communication nécessaire », a déclaré Rodolphe Gomba.

Enfin, il a remercié le président de la République pour lui avoir fait confiance en le plaçant à la tête de l'Aner, ainsi que le ministre de l'Energie et de l'Hydraulique pour son appui dans l'atteinte les Objectifs de développement durable afin que ceux-ci soient alignés au Plan national de développement.